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娛樂 日韓

日星松下洸平踢館鶯歌！台灣陶藝老師驚呆讚：很厲害

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣男星松下洸平在今年3月首次來台，拍攝雜誌的台灣特輯「松下洸平第一次的台灣獨旅」，他走訪台北車站、雙連市場、龍山寺及九份等地，還品嘗了火鍋、台鐵便當及台菜等等，最喜歡的是美食是「雙連文記花枝羹」。

最值得注意的是他前往了鶯歌做陶瓷，其實當年讓大器晚成的松下洸平嶄露頭角的作品，就是晨間劇《喜美子的陶藝物語》（又稱緋紅），從此之後松下洸平就與陶瓷畫上等號，甚至成為滋賀陶藝大使，安排他到鶯歌真是對極了。

松下洸平在今年3月來台拍攝外景，台北走透透。（翻攝自IG）

雜誌上寫道，松下洸平被台灣陶藝老師感嘆「很厲害」，他也有感而發：「老師教的方法真的很有趣，以前學陶藝的時候都學不好。」松下洸平分享，其實家裡都是自己做的或別人給的茶杯，所以這次特別做個小盤子。

由於此次雜誌主題是3天2夜台灣行，松下洸平認為，台灣的食物份量都不會太多，可以一次品嚐到很多種不同口味，對於一個人旅行來說很棒。

松下洸平因為拍戲接觸陶藝，如今也成為他的興趣。（翻攝自IG）

松下洸平（左）、川口春奈合作《9Border》，被選為今年春季檔最推螢幕情侶亞軍。（翻攝自X）

松下洸平演出的日劇《9Border》飾演失憶男，與川口春奈產生的化學反應，讓他們被選為今年春季檔最推螢幕情侶亞軍，他本人近期則被選為「國民哥哥」前10名。

松下洸平演出的日劇《9Border》已經播畢。（friDay影音提供）

該劇日前已經播畢，松下洸平於播畢後在社群媒體抒發心情，除了高興自己又獲得了一個寶物，更感謝共同演出的演員與工作人員，以及看著這個角色成長的每個人，並表示在拍攝的四個月內感受到了許多事物。《9Border》全十集已在friDay影音完整上架。

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