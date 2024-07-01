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Beyond黃家駒過世31年 黃貫中：日子沒把事情沖淡

黃貫中（左）昨曬出和黃家駒同框，悼念好友過世31年。（翻攝自黃貫中微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕昨（30）日是香港樂團Beyond靈魂人物黃家駒過世31年，黃家駒1993年6月24日在日本拍攝節目期間不慎從高台墜下，頭部重創，6天後過世，終年31歲。

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多年以來，Beyond兩位成員黃貫中和葉世榮，都會在黃家駒過世這天，透過社交網站留言悼念摯友。

本月10日是黃家駒生日，黃貫中當天也曬出黃家駒生前照片。（翻攝自黃貫中微博）

而黃貫中先在上個月10日黃家駒出生日曬出一張五人合照並說：「和你拍過的照片怎麼會那麼少，年少輕狂的時候沒有想過有一天會嫌照片拍得不夠，今天又重複地看著那幾張照片，好兄弟生日快樂！ ​」

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昨是黃家駒忌日，黃貫中一如往年，在社交平台曬出一張與黃家駒生前合照說：「每年今日都會特別難過，日子並沒有把事情沖淡，願你一切安好，掛念！ ​​​」而葉世榮亦發文：「懷念家駒！」

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