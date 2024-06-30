韓國YTR為追李雅英手刀奔球場 衰遇比賽沒有「韓國人」

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李雅英。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕啦啦隊風潮不僅在台灣火熱，就連外國球迷也慕名而來。居住在台灣的韓國YTR「太玩夫婦」是富邦悍將啦啦隊Fubon Angel「全民表妹」李雅英的大粉絲，為了一睹偶像風采，夫婦特地買票進球場準備看女神看到飽，沒想到整場比賽下來，太玩夫婦大傻眼，因為當天李雅英沒出場，讓兩人相當失望。

李雅英有「國民表妹」之稱。（本報資料照，記者劉信德攝）

太玩夫婦在網路上「開箱新莊棒球場球賽」的影片中，在入座之前兩人就不斷詢問販賣周邊商品的工作人員，誰是富邦啦啦隊最受歡迎的成員？確定答案就是「李雅英」，但是悲劇馬上接著降臨，工作人員表示平日的球賽不會有韓國啦啦隊員，而太玩夫婦去看球賽那一天，正好是平日！

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太玩夫婦去新莊球場看棒球賽，卻沒遇到心儀的李雅英。（翻攝自YouTube）

撲空的太玩夫婦也從粉絲那兒得知，前一天的比賽有李雅英，夫妻兩人決定下次要先看啦啦隊的班表再買票進球場，還不斷碎念：「至少有一個南韓人，我們才有機會打招呼」。

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