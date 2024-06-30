晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國YTR為追李雅英手刀奔球場 衰遇比賽沒有「韓國人」

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李雅英。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕啦啦隊風潮不僅在台灣火熱，就連外國球迷也慕名而來。居住在台灣的韓國YTR「太玩夫婦」是富邦悍將啦啦隊Fubon Angel「全民表妹」李雅英的大粉絲，為了一睹偶像風采，夫婦特地買票進球場準備看女神看到飽，沒想到整場比賽下來，太玩夫婦大傻眼，因為當天李雅英沒出場，讓兩人相當失望。

李雅英有「國民表妹」之稱。（本報資料照，記者劉信德攝）

太玩夫婦在網路上「開箱新莊棒球場球賽」的影片中，在入座之前兩人就不斷詢問販賣周邊商品的工作人員，誰是富邦啦啦隊最受歡迎的成員？確定答案就是「李雅英」，但是悲劇馬上接著降臨，工作人員表示平日的球賽不會有韓國啦啦隊員，而太玩夫婦去看球賽那一天，正好是平日！

太玩夫婦去新莊球場看棒球賽，卻沒遇到心儀的李雅英。（翻攝自YouTube）

撲空的太玩夫婦也從粉絲那兒得知，前一天的比賽有李雅英，夫妻兩人決定下次要先看啦啦隊的班表再買票進球場，還不斷碎念：「至少有一個南韓人，我們才有機會打招呼」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中