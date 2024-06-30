巴奈金曲35重提「天安門事件」 文化部長李遠感動發聲

〔記者侯家瑜／台北報導〕巴奈昨晚在金曲獎致詞時提到「天安門事件」引發關注，文化部長李遠今凌晨透過臉書向巴奈致謝，「謝謝你為理想的堅持。」

文化部部長李遠。（資料照，記者廖振輝攝）

巴奈今年以《夜婆 Iā-Pô》獲得「最佳台語專輯獎」，李遠有感而發說：「她過去常常用她的母語唱歌，也會用華語唱，我最常聽她唱的是《美麗島》。過去在許多社會運動中，最需有人支持的時候，她總是毫不猶豫的站出來，一把吉他，坐在肥皂箱上就唱起來。」

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李遠盛讚巴奈得獎時的致詞非常動人，充滿了包容、堅強和始終不變的反抗精神，「她說我們一定要好好認識我們的母親台灣，因為這個島就是我們的母親，這個島有很多不一樣的文化，有很多很不一樣的族群，而且這是一個經歷過許多苦難的島。」也說巴奈典禮中最動人的話為「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」，感謝她以台灣音樂人身分，用作品呈現自信、自由、自在和大氣，「各種族群母語的歌交織成一個豐盛的時代，多麼令人感到驕傲，巴奈，謝謝你。我們一起加油，台灣加油。」

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