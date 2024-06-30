晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巴奈金曲35重提「天安門事件」 文化部長李遠感動發聲

〔記者侯家瑜／台北報導〕巴奈昨晚在金曲獎致詞時提到「天安門事件」引發關注，文化部長李遠今凌晨透過臉書向巴奈致謝，「謝謝你為理想的堅持。」

文化部部長李遠。（資料照，記者廖振輝攝）

巴奈今年以《夜婆 Iā-Pô》獲得「最佳台語專輯獎」，李遠有感而發說：「她過去常常用她的母語唱歌，也會用華語唱，我最常聽她唱的是《美麗島》。過去在許多社會運動中，最需有人支持的時候，她總是毫不猶豫的站出來，一把吉他，坐在肥皂箱上就唱起來。」

相關新聞 巴奈重提天安門惹惱小粉紅 鈞董猛誇這招厲害：套用到永遠

李遠盛讚巴奈得獎時的致詞非常動人，充滿了包容、堅強和始終不變的反抗精神，「她說我們一定要好好認識我們的母親台灣，因為這個島就是我們的母親，這個島有很多不一樣的文化，有很多很不一樣的族群，而且這是一個經歷過許多苦難的島。」也說巴奈典禮中最動人的話為「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」，感謝她以台灣音樂人身分，用作品呈現自信、自由、自在和大氣，「各種族群母語的歌交織成一個豐盛的時代，多麼令人感到驕傲，巴奈，謝謝你。我們一起加油，台灣加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中