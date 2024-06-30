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美總統大選首場電視辯論 苦苓酸2老小孩幼稚吵架

美國總統大選首場辯論會後民調顯示，多數選民認為川普（左）表現優於拜登（右）。（美聯社）

〔記者林南谷／台北報導〕美國新聞網站Axios根據晨間諮詢公司（Morning Consult）進行民調，27日美國總統大選首場電視辯論會後，60%的選民認為拜登總統「當然」（definitely）或「也許」（probably）應該被取代，由其他人出任民主黨總統候選人。

報導指出，這份有2068名受訪者回應的民調結果，支持了民主黨陣營中換人角逐總統大選的呼聲。在民主黨選民中，21%表示拜登「當然不應該」被替換，20%表示「也許不應該」。

有趣的是，知名作家苦苓29日也在個人臉書發文嘲諷拜登和川普，他笑說2個總統候選人在辯論會互相罵笨蛋和魯蛇，互嗆高爾夫誰打得好，像極了2個「老小孩」吵架一樣幼稚。

苦苓嘆說，真不知道美國選民這一票怎麼投得下去，「要選給說謊人還是糊塗人？」

相關新聞：苦苓認祖先來自中國  「就是不想做中國人才跑來台灣」

而該調查要求受訪者在拜登與前總統川普之間做選擇時，45%選擇拜登，44%支持川普。該結果與川普在13萬美元（約418萬台幣）封口費相關、涉及偽造商業紀錄共34項罪名成立後的民調雷同。

報導指出，晨間諮詢的結果顯示「拜登總統沒有立即輸給川普」，然而觀看該辯論的多數回應者（57%）表示，川普的表現優於拜登，這當中包括19%的民主黨人、60%的獨立選民以及93%共和黨人。

晨間諮詢指出，這份透過線上訪問進行的民調，經過加權以趨近登記選民的目標樣本，該誤差範圍在正負2個百分點內。

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