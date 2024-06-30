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娛樂 音樂

金曲35》許富凱4項全摃歌王輸給「他」！真實心聲曝光 ：不唱了啦

〔記者陽昕翰／台北報導〕許富凱以《五木大学》入圍金曲榜35年度專輯、最佳台語專輯、最佳台語男歌手3項大獎，另外和金曲樂團「血肉果汁機」合作的單曲《伊的身邊已經有別人2023》角逐叩關最佳單曲製作人獎，可惜最後沒能拿獎，他在深夜也鬆口真實心聲。

許富凱擦身本屆金曲獎，深夜仍與唱片公司的同事一起慶功，被問到之後的音樂計畫 ，他表示「沒有」，坦言下一張專輯或許會等很久，「我沒有想法，現在腦子一片空白，希望不用翻唱專輯拿獎，而是以更屬於自己的作品拿獎。」聽來仍覺得有些遺憾。

許富凱將演出音樂劇。（何樂音樂提供）

許富凱在台語歌王獎項敗給了蘇明淵，坦言獎項揭曉當下心臟漏一拍，「我還跟經紀人說，以後不要報金曲獎，真的太緊張，怕影響健康，如果說真的可以就不報。」製作人王希文也覺得可惜，「大家聽到的面項不一樣，我們快樂就好。」

許富凱也表示，下半年將推出《五木大学》音樂劇，預計會有13場，還有接演另一部音樂劇以及實境節目。至於是否會有演唱會？許富凱透露要等明年，打趣：「不唱了啦，我要回家鄉唱給旗山蕉農！」

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