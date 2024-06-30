何如芸升格暢銷作家 律師賴芳玉暖心送祝福

知名律師賴芳玉（右）一路陪著何如芸打離婚官司，圖為2020年5月出庭。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸升格作家，近期出版新書《誰的內心不是五勞七傷？ 但我們依然晶光燦爛！》，陪伴她3年多走過生命跌宕的知名律師賴芳玉，特別暖心送上祝福。

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賴芳玉出國度假昨天回台第一天匆匆進辦公室，看到桌上何如芸晉身作家的處女作，她說幾天前在日本時，已收到何如芸留言，著實鬆了一口氣，「因為我知道前些時候，她因父親離世而悲痛不已，我想那時的她不需多餘安慰，因為那種痛根本沒有語言足以安慰，只能讓她安靜走過。」

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賴芳玉說，她知道何如芸會走過，而且快步走，「即便踉蹌，她也哭著站起來繼續走下去，因為她不捨得摯愛的父親，再度因她悲傷而牽掛，如同她父親默默把過往關於她離婚時的報導，收到抽屜裡的牽掛。」

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認識何如芸這幾年，賴芳玉看著她既生離又死別，慶幸先經歷生離，3年多煎熬，從曠野來到生命更豐盛的地方，體悟真正的愛，「我花3年多時間陪她走過生命的跌宕，2天內讀完她的生命故事中的點點滴滴，由衷地欽佩與祝福。」

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