（雷）《魷魚2》朴圭瑛手滑爆雷「第3季關鍵角色」！秒刪文仍被抓包

朴圭瑛在《魷魚遊戲2》中飾演11號士兵「姜霞」。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲》第2季於上月26日上線後，話題持續延燒，眾人也非常期待今年將上線的第3季。怎料在《魷魚遊戲2》飾演11號士兵「姜霞」的女星朴圭瑛，近日在社群曬出一張拍攝現場照疑似爆雷，她雖在第一時間刪除，但仍被韓網截圖下來討論。

朴圭瑛8日曝光拍攝現場休息照，疑似不慎暴雷。（翻攝自韓網）

朴圭瑛8日曝光一張在拍攝現場的休息照，她穿著跟第2季一樣的粉紅首衛服坐在椅子上，不過全場焦點全放她後方也身穿守衛服的男演員，眼尖網友分析發現，該男子似乎是第2季中飾演單親爸爸「朴璟碩」的男星李陣郁，從遊戲玩家搖身變成首衛士兵，讓不少人猜測應是第3季內容，因此此行為也被認為是暴雷。

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朴圭瑛在上傳後秒刪文，但該照片仍被截圖下來，網友紛紛留言：「演員做錯了，這真的是劇透了」、「劇透違約金應該不少」、「李陣郁怎麼會穿著粉紅士兵的制服？暴雷了」、「導演應該氣炸了吧」。

李陣郁在《魷魚遊戲2》中飾演單親爸爸朴璟碩，為了支付女兒手術費而成為玩家。（翻攝自IG）

事實上，朴圭瑛在劇中飾演的11號士兵姜霞是一名脫北者，為了找回孩子而加入遊戲組織；而李陣郁飾演的單親爸爸朴璟碩，為了支付罹癌女兒手術費而成為246號遊戲玩家，兩人在進入遊戲前就認識，失去孩子的姜霞相當同情朴璟碩女兒的遭遇。

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