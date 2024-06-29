金曲35》洪佩瑜厲害了！金曲新人被讚爆 狂起雞母皮

洪佩瑜（台視提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜去年以首張專輯《明室Silver Lining》奪下金曲獎最佳新人殊榮，今年則受邀成為表演嘉賓，連續兩年參加金曲獎，心情是否有不同之處？洪佩瑜表示：「覺得有一種可以更放心玩的感覺，可是我覺得那個玩，是因為知道台下的大家，是盛裝、做好準備來參加這個盛會，一起迎接一個新的能量的感覺，所以我作為典禮內容的一部份，也希望把我自己好的能量分享給大家。」

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洪佩瑜今晚獻唱林憶蓮〈沙文〉、自己的〈污漬〉以及Coldplay 〈Fix You〉 3曲，真摯的歌聲被PTT鄉民讚爆，直呼起「雞母皮」，並傳遞了人在此刻混亂世界中，經歷破壞，自我反省與修補，最後擁有新的開始的過程。

洪佩瑜（台視提供）

洪佩瑜表示：「這個世界在這一兩年內非常的混亂，從自己做為一個女性、一個人類的角度思考，我可以在台上擁有 7 分鐘的時間，我可以分享什麼？我覺得苦痛、需要承受的事情，是所有人不論性別跟身份地位一起共享的，一起去經歷這些過程，並相信最後會有療癒的事情發生，重新擁有新的開始，這才是最重要的事情。」

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至於粉絲敲碗著新專輯進度，她笑回：「目前進度大概5%吧（笑）。一直有在認真準備跟思考，還是跟之前說的時候一樣，不想為了發專輯而發專輯，而是要去慎重地準備、思考自己想說的話是什麼，作品也承載了整個團隊現在的狀態，這是很珍貴跟很重要的。」

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