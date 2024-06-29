金曲35》洪佩瑜金曲連唱3首！驚豔鄉民：唱得超穩

洪佩瑜（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪佩瑜去年以新人之姿一舉入圍多項獎項，並奪下「最佳新人獎」，今年則以表演嘉賓的身分，出席第35屆金曲獎頒獎典禮，今晚帶來多首曲目 《沙文》、《污漬》、《Fix you》，現場表演相當穩，讓觀眾聽得如癡如醉。

洪佩瑜今晚表演相當穩，連唱3首表現都令人驚艷，鄉民都大力讚賞，「洪佩瑜厲害的地方就是所有歌都能消化得很好並唱出自己的風格」、「洪這段表演編曲舞美運鏡都好棒」、「洪唱得超穩、好聽」。

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洪佩瑜今晚在這段7分多鐘的真摯歌聲裡，傳遞了人在此刻混亂世界中，經歷破壞，自我反省與修補，最後重新擁有新的開始的過程。

洪佩瑜（台視提供）

洪佩瑜表示：「這個世界在這一兩年內非常的混亂，從自己做為一個女性、一個人類的角度思考，我可以在台上擁有7分鐘的時間，我可以分享什麼？我覺得苦痛、需要承受的事情，是所有人不論性別跟身分地位一起共享的，一起去經歷這些過程，並相信最後會有療癒的事情發生，重新擁有新的開始，這才是最重要的事情。」

至於粉絲敲碗著新專輯進度，她笑回：「目前進度大概5%吧（笑）。一直有在認真準備跟思考，還是跟之前說的時候一樣，不想為了發專輯而發專輯，而是要去慎重地準備、思考自己想說的話是什麼，作品也承載了整個團隊現在的狀態，這是很珍貴跟很重要的。」

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