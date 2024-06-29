Lisa擺脫主流審美觀 有本事告訴全世界「我是泰國人」

Lisa最新單曲〈Rockstar〉MV點閱破三千萬。（翻攝自Lisa IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大勢女團Blackpink自去年宣布不與YG娛樂簽個人約後，四位成員陸續找到不同歸宿，其中Lisa昨（28）日推出最新單曲〈Rockstar〉，這回選擇在家鄉泰國拍攝MV，她成功擺脫韓國主流凝視審美，這次造型特意抹深色的粉底液，讓整個人黑到發光，從她的專輯造型非常明確表達，我非常驕傲，我是泰國人！

Lisa成功擺脫韓國主流凝視審美。（翻攝自

LLOUD Official YT）

Lisa成功擺脫韓國主流凝視審美。（翻攝自

LLOUD Official YT）

Lisa最新數位單曲〈Rockstar〉上線一天，截至目前，已突破三千萬次瀏覽，成為今年k-pop最快破百萬點閱solo女歌手。有網友在Threads發文提出個人看法，原PO認為Lisa這次的改變，彷彿告訴全世界，「老娘就是有本事站上國際舞台，她那股要驕傲泰國的使命感，這次真的很強烈，光就這一點真的覺得非常了不起！」

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此外，針對造型風格，該名網友認為確實是個人喜好，批評不好看也都是個人自由，但確實有非常多言論，因為不喜歡就批評她，「不過就是個泰國人，脫去韓國包裝，就是東南亞臉」，這類的人身攻擊言論，就是種族歧視！

由 @yoowon.e 發佈 在 Threads 查看

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