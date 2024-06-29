晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

Lisa擺脫主流審美觀 有本事告訴全世界「我是泰國人」

Lisa最新單曲〈Rockstar〉MV點閱破三千萬。（翻攝自Lisa IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大勢女團Blackpink自去年宣布不與YG娛樂簽個人約後，四位成員陸續找到不同歸宿，其中Lisa昨（28）日推出最新單曲〈Rockstar〉，這回選擇在家鄉泰國拍攝MV，她成功擺脫韓國主流凝視審美，這次造型特意抹深色的粉底液，讓整個人黑到發光，從她的專輯造型非常明確表達，我非常驕傲，我是泰國人！

Lisa成功擺脫韓國主流凝視審美。（翻攝自
LLOUD Official YT）

Lisa成功擺脫韓國主流凝視審美。（翻攝自
LLOUD Official YT）

Lisa最新數位單曲〈Rockstar〉上線一天，截至目前，已突破三千萬次瀏覽，成為今年k-pop最快破百萬點閱solo女歌手。有網友在Threads發文提出個人看法，原PO認為Lisa這次的改變，彷彿告訴全世界，「老娘就是有本事站上國際舞台，她那股要驕傲泰國的使命感，這次真的很強烈，光就這一點真的覺得非常了不起！」

此外，針對造型風格，該名網友認為確實是個人喜好，批評不好看也都是個人自由，但確實有非常多言論，因為不喜歡就批評她，「不過就是個泰國人，脫去韓國包裝，就是東南亞臉」，這類的人身攻擊言論，就是種族歧視！

由 @yoowon.e 發佈
在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中