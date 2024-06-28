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娛樂 日韓

Lisa《Rockstar》挺家鄉泰國！傳給1.7萬封口費「包下唐人街」拍MV

Lisa推出新歌《Rockstar》。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa自立門戶後，正式推出最新單曲《Rockstar》，掀起全球關注。據泰媒報導，Lisa包下位於家鄉泰國曼谷的唐人街拍攝MV，且消息絲毫都沒有走漏，讓大家都嘖嘖稱奇。

Lisa在《Rockstar》造型再次做出新突破。（翻攝自YouTube）

Lisa的《Rockstar》在台灣時間6月28日早上8時推出，這是他成立個人經紀公司LLOUD及簽約RCA RECORDS後首支單曲，Lisa在今年初創辦LLOUD，作為展現這位世界知名歌手在音樂和娛樂方面野心的平台，她將不斷突破界限，打造更出色的音樂表演。

此次《Rockstar》的MV中，滿滿的泰國風情，據泰媒報導，Lisa拍攝地點是位在曼谷的耀華力路，這也是當地唐人街最主要的道路，片中還可以看到深夜餐廳，水果車、刺青店等等，一看就知道是泰國，且泰媒也信心滿滿，認為接下來耀華力路將成為外國觀光客必經的朝聖地點，對旅遊業也是非常好的宣傳。

Lisa《Rockstar》的MV背景燈光是泰國的特色。（翻攝自YouTube）

Lisa《Rockstar》的MV封街進行拍攝。（翻攝自YouTube）

Lisa的新歌《Rockstar》返回泰國拍攝MV。（翻攝自YouTube）

Lisa《Rockstar》MV一推出，立刻掀起熱烈討論。（翻攝自YouTube）

Lisa此次大規模封街，消息卻未外流，網路上議論紛紛，更有說法指出，「他們給居民每人2萬泰銖（約台幣1.7萬元）、路人1000泰銖（約台幣881元）當作封口費。」不過泰媒訪問到當地居民，居民聲稱並未收到錢，更透露商家的營業時間是在晚上6點到凌晨1點，但Lisa的MV拍攝時間是在凌晨3點到4點。不過究竟有沒有給封口費，目前尚未有官方說法。

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