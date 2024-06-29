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金曲35》小粉紅崩潰！巴奈脫口提天安門 歌在中國「全被消失」

巴奈（左）（攝影新聞組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋盛大登場，巴奈以《夜婆》奪下本屆最佳台語專輯獎，她在得獎感言中提到中共的「禁忌日」六四天安門事件，「大家不要忘記，金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」沒想到，巴奈的一席言論立刻引爆中國小粉紅不滿情緒，就連她的音樂作品也在中國音樂平台上「被消失」。

巴奈奪下本屆最佳台語專輯獎，更與製作人一同上台，但致詞時卻突然話鋒一轉，提到：「這個苦難的島，大家都很辛苦，有時候支配者是綠色的，有時候是藍色的，但是不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的！」接著，她表示：「今天晚上有一件事情請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎？天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油！」語畢，台下響起熱烈掌聲。

巴奈演唱的音樂作品，在中國音樂平台QQ「被消失」。（翻攝自微博）

沒想到，巴奈的一席得獎感言，卻瞬間讓中國小粉紅情緒崩潰，紛紛轉發巴奈在金曲獎致詞時的畫面，不滿地說：「這個巴奈真的有毛病，莫名其妙地把兩件事聯繫在一起，這TM就是故意」、「我只能說還好大陸都沒去金曲獎……去了看完巴奈真回不來了。」更有不少中國網民曬出截圖，證明巴奈的音樂作品已從音樂平台QQ下架消失。

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