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Lisa《Rockstar》MV點閱逼近3000萬！BLACKPINK飆髒話力挺：太帥了

Lisa推出新歌《Rockstar》，BLACKPINK成員力挺。（達志影像、翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕國際天團BLACKPINK的Lisa昨天（28日）透過自己的廠牌LLOUD Co.和索尼音樂發行最新單曲《Rockstar》，MV迅速登上YouTube音樂發燒影片排行第一名，截稿為止前點閱率逼近3000萬，再次證明她國際巨星的超強人氣。

Lisa推出新歌，BLACKPINK的隊友們紛紛發文幫忙宣傳，Jennie寫下「our fucking rockstar！太帥了，Lalisa！」Jisoo也大讚超帥，希望大家多多給予關注。Rosé當然也沒有缺席，直言自己完全上癮了，發文寫著「GO OFF SISSSSS，Lisa就在這裡」。

BLACKPINK成員儘管各自發展，感情仍相當好。（達志影像）

Lisa在《Rockstar》中靈活切換饒舌與歌唱技巧，唱著「Gold teeth sitting on the dash she a rockstar / Make your favorite singer wanna rap baby lala」，這首新單曲由共和世代OneRepublic主唱Ryan Tedder和Sam Homaee共同製作。

台北信義區也可看到Lisa的身影。（Sony Music提供）

Lisa的大型廣告看板出現在台北中山區。（Sony Music提供）

Lisa釋出由Henry Scholfield執導、Sean Bankhead編舞的官方MV，影片在曼谷拍攝，Lisa在MV中稱霸這座城市，並致敬她的泰國文化及泰國街頭生活，透過精湛的舞蹈展現她的搖滾巨星風采。

Lisa在《Rockstar》MV中致敬泰國文化及泰國街頭生活，透過精湛的舞蹈展現魅力。（達志影像）

她這個月稍早透過TikTok預告這首新歌，而她的TikTok帳號也創下世界金氏紀錄，在2小時18分鐘內就獲得100萬的粉絲數。上週她公布新單曲的消息後，粉絲及《滾石音樂雜誌》、《告示牌》等多家媒體也都紛紛表示期待。

Lisa推出新歌《Rockstar》，造型相當前衛。（Sony Music提供）

Lisa以K-Pop女團BLACKPINK成員的身份廣為人知，除了BLACKPINK的成功，Lisa也以個人歌手的身份打破全球多項紀錄，《Lalisa》和《Money》在告示牌全球200大單曲榜裡名列前10，《Money》在告示牌美國百大單曲榜和英國金榜上，至今仍保持著 K-Pop 女歌手單曲在榜上時長最久的紀錄。

Rosé雖然沒有第一時間發文，但當然沒有忘記力挺Lisa。（翻攝自IG）

Jisoo發文大讚Lisa太帥了。（翻攝自IG）

Lisa在2023年創下3項金氏世界紀錄，她是Instagram史上最多人追蹤的K-Pop歌手（目前追蹤數為1.02億），同時也是首位拿下 MTV音樂錄影帶大獎和MTV歐洲音樂大獎的K-Pop個人歌手。

Jennie飆髒話大讚Lisa。（翻攝自IG）

Lisa是首位拿下MTV音樂錄影帶大獎和MTV歐洲音樂大獎的K-Pop個人歌手。（達志影像）

除了音樂，Lisa也參演了HBO即將上線的熱門影集《白蓮花大飯店》第三季，這個角色是她的螢幕處女作，同時也在她的家鄉泰國拍攝。Lisa在音樂領域的全球影響力和無與倫比的舞台表現，以獨特的時尚感及引領潮流的風格出名，使她成為全球時尚的指標。她擁有許多重要的合作夥伴，目前是寶格麗的代言人。

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