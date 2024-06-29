胡瓜投入公益擔任開球嘉賓 出資贊助偏鄉童「義舉曝光」

胡瓜出錢贊助小朋友們到台北比賽。（胡瓜提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜致力公益不遺餘力，今（29）日出席「文山盃公益棒球邀請賽」，文山棒球隊從2010年開始，讓偏遠地區孩童來到台北進行城鄉交流，讓孩子們能互相交流生活經驗，為了孩子們胡瓜應允這次邀約擔任開球嘉賓，要來鼓勵孩子們。

一早頂著35度高溫來到球場，胡瓜與全場小朋友打成一片，儼然是孩子王一樣，坦言很久沒投球的他，以前在明星棒球隊有打球，但太久沒打都生疏，在場邊先惡補練習，避免不知道等等上場開球會投到哪裡去，也笑說球都「飛來飛去」。

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胡瓜擔任開球嘉賓。（胡瓜提供）

感性的他覺得今天這一球意義重大，要拋磚引玉讓更多人看到這賽事，這一球也是為偏鄉小朋友埋下希望的種子，能讓他們來到台北走走，城鎮交流讓他們能看得更多，可以住在北部接待家庭嘗試不同生活。

主辦方特別感謝胡瓜出錢贊助讓這些小朋友能來到台北比賽，更是出力擔任開球嘉賓，胡瓜說：「希望大家可以看到原來社會各個角落，都有人為社會做這麼多事，這團體不有名，更需要大家看到。」

胡瓜擔任開球嘉賓。（胡瓜提供）

而且許久未投球的他，練習過後「與球會小朋友」一起同樂，每位小朋友都知道「胡瓜」，一點代溝也沒有，一旁的家長也是排隊爭相合照，綜藝天王魅力風靡8歲到90歲所有族群。

這次比賽有「新店大衛社區棒球隊」、「新竹上智社區棒球隊」、「桃園龍岡戰士」及「KGB龍」等球隊來一起參與，並邀請了由家扶中心孩子組成的「基隆ENJOY 社區棒球隊」、目前只有70多位學童的原鄉部落國小「南投仁愛鄉法治國小棒球隊」，來台北進行友誼賽。

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