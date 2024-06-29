張冠李戴糗爆了 「歐陽妮妮被求婚」飆衝熱搜第一名原因超蝦

歐陽妮妮（左）接受張書豪求婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕28歲星二代歐陽妮妮今（29）證實被36歲男友張書豪求婚，歐陽妮妮也嬌羞的點頭，讓6年戀情開花結果。沒想到「歐陽妮妮被求婚」意外飆升成為微博熱搜第一名，讓許多人感到吃驚。

歐陽妮妮（左）嬌羞答應張書豪求婚。（翻攝自IG）

原本以為是歐陽姊妹在中國擁有高知名度，所以歐陽妮妮的喜事傳來才引起各方注意，怎知衝上第一名的的原因竟是歐陽娜娜分享了歐陽妮妮被求婚的影片，不少網友誤以為要結婚的是「歐陽娜娜」熱情的留言恭喜，過了一陣子才發現是姊姊歐陽妮妮的喜事。

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歐陽娜娜為了姊姊的喜事專程回台灣參加求婚儀式，還在YouTube透露，原來這個求婚儀式是歐陽娜娜跟張書豪一起策畫求婚、布置場地。張書豪還感性對張媽媽說：「媽，我這輩子讓妳懷胎十月，這恩情我永遠都還不完，我這輩子只有跪過妳跟爸爸，但等下那個跪，我要希望妳知道她以後就會變成妳的女兒，妳可以不一定要很疼我，但我希望妳可以很疼她，因為她很快樂，我就很快樂。」

「歐陽妮妮被求婚」登上微博熱搜第一名。（翻攝自微博）

歐陽娜娜大讚未來姊夫很棒，還說：「認識書豪之後，我有預感他們會走到最後」，而中國網友才發現，原來要結婚的不是歐陽娜娜，而是歐陽妮妮。發現搞烏龍的中國網友也表示：「看成歐陽娜娜」、「還以為是歐陽娜娜」、「嚇一跳以為是娜娜」。

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