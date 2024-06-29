屈中恆PK潘若迪「老人卡拉OK」 巧遇台灣遊客遭嚴厲批評

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》本週繼續韓國第二大城釜山之旅，一起在釜山樂天世界體驗刺激的遊樂設施，進行比賽，主持人不留情面吳宗憲直言：「黑隊已經輸到沒有尊嚴了，4個人墨鏡是遮羞用的。」坤達更表示：「我們沒有臉見人了！」黑隊不僅勝率低，氣氛更是不佳。

屈中恆（右）上《綜藝玩很大》，左為KID。（好看娛樂提供）

本集節目金鐘戲王屈中恆、亞洲有氧天王潘若迪，金鐘認證女配角米可白，以及台版渡邊直美Amanda、鄉民最愛的戰將胡祖薇，還有甜美啦啦隊女孩孟潔，延續上週釜山樂天世界的比賽，眾人還自駕滑板車，進行腦力激盪並競速，同時不忘享受全新水上樂園CLUB D OASIS的無邊海景，也體驗道地的韓式汗蒸幕。

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《綜藝玩很大》到釜山錄影。（好看娛樂提供）

《綜藝玩很大》到釜山旅行。（好看娛樂提供）

KID展現猜題實力，在比手畫腳一下就猜中隊友屈中恆的答案，不像潘若迪跟Amanda兩人毫無默契。之後KID更在眼盲心不盲海放對手坤達，遙遙領先對方。見到黑隊狂輸，吳宗憲加碼會外賽，因上週屈中恆對決潘若迪的老人卡拉OK對嘴比賽大獲好評，本週繼續舉辦第二屆老人卡拉OK對嘴比賽，更移師戶外舉辦，錄影中途巧遇一群台灣遊客，兩人直面嚴厲批評。

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