晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

屈中恆PK潘若迪「老人卡拉OK」 巧遇台灣遊客遭嚴厲批評

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》本週繼續韓國第二大城釜山之旅，一起在釜山樂天世界體驗刺激的遊樂設施，進行比賽，主持人不留情面吳宗憲直言：「黑隊已經輸到沒有尊嚴了，4個人墨鏡是遮羞用的。」坤達更表示：「我們沒有臉見人了！」黑隊不僅勝率低，氣氛更是不佳。

屈中恆（右）上《綜藝玩很大》，左為KID。（好看娛樂提供）

本集節目金鐘戲王屈中恆、亞洲有氧天王潘若迪，金鐘認證女配角米可白，以及台版渡邊直美Amanda、鄉民最愛的戰將胡祖薇，還有甜美啦啦隊女孩孟潔，延續上週釜山樂天世界的比賽，眾人還自駕滑板車，進行腦力激盪並競速，同時不忘享受全新水上樂園CLUB D OASIS的無邊海景，也體驗道地的韓式汗蒸幕。

《綜藝玩很大》到釜山錄影。（好看娛樂提供）

《綜藝玩很大》到釜山旅行。（好看娛樂提供）

KID展現猜題實力，在比手畫腳一下就猜中隊友屈中恆的答案，不像潘若迪跟Amanda兩人毫無默契。之後KID更在眼盲心不盲海放對手坤達，遙遙領先對方。見到黑隊狂輸，吳宗憲加碼會外賽，因上週屈中恆對決潘若迪的老人卡拉OK對嘴比賽大獲好評，本週繼續舉辦第二屆老人卡拉OK對嘴比賽，更移師戶外舉辦，錄影中途巧遇一群台灣遊客，兩人直面嚴厲批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中