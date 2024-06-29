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娛樂 電視

吳慷仁染金毛飄散「神秘憂鬱氣質」 李沐認了：第一眼就愛上

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁、李沐、葉全真、高捷、陽靚、「大鶴」林鶴軒、周予天主演Hami Video末路愛情影集《塑膠花》，李沐形容吳慷仁飾演的更生人，神秘又憂鬱的特質會讓人第一眼就愛上他，而他飆演技時的專業模樣，與戲中漂丿又暗藏秘密的模樣，都會讓人崇拜，吳慷仁誇她表演有活力又有企圖心，「每次看到她與媽媽葉全真的戲份都很心疼。」

吳慷仁（左起）、「大鶴」林鶴軒、李沐在《塑膠花》計畫搶銀行卻被反將一軍。（Hami Video提供）

談到若是在荒島時會想選擇哪一位演員一起逃亡求生？大鶴意外成為眾人首選，吳慷仁認為：「沒原因，他很好玩，因為他怕狗，荒島中狗可能會升級成狼，如果他被追被咬，我感覺不會那麼心疼。」李沐則說：「在荒島中最怕兩個人想不開，但大鶴看似開朗，兩個人在一起可以講很多笑話。」但葉全真則有不同見解：「本來想選大鶴，但他怕狗，荒島上每個地方都有狗，若選吳慷仁，他話太少，我會不會悶死？若選李沐又擔心要照顧她。」

吳慷仁（左）、李沐在《塑膠花》成為亡命天涯的命運共同體。（Hami Video提供）

劇中亮點之一，莫過於眾人在公路逃亡的情節與沿途的美景，大鶴指出：「拍攝期間去了一些人生從未去過的台灣景點，簡直人生解鎖。」他話鋒一轉喊：「可以把《塑膠花》當行腳節目觀賞。」此劇也是吳慷仁首度嘗試染金髮，飾演有暴力傾向的更生人，而李沐則堪稱是最慘角色，劇中有大量的逃亡與奔跑打鬥的戲，被虐得很慘。

李沐在《塑膠花》身上綁著炸彈，向銀行行員哽咽爆哭求救。（Hami Video提供）

《塑膠花》講述一群邊緣人意外相聚進行一場逃亡之旅，右起吳慷仁、高捷、李沐、「大鶴」林鶴軒。（Hami Video提供）

首集吳慷仁與公路叛逃組小夥伴們的化學反應，以及李沐被綁架，在影片裡哭喊：「媽媽我現在很痛，你可不可以來救我。」驚嚇無助眼神的失魂演技，成為故事開端，尤其她在最新預告身懷炸彈到銀行，著急的對承辦窗口喊：「他說不可以報警，我不想死，我真的不想死。」成觀眾觀看首播看點之一。《塑膠花》由中華電信MOD、Hami Video首播，每週五晚間9點播出2集。

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