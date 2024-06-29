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寶總得獎了！ 胡歌《繁花》二度封白玉蘭獎戲王 周迅擊敗唐嫣奪戲后

〔記者李紹綾／台北報導〕第29屆上海電視節白玉蘭獎揭曉，昨晚圓滿落幕，胡歌憑《繁花》二度奪下最佳男主角獎，周迅擊敗呼聲極高的唐嫣，以《不完美受害人》獲得最佳女主角獎，這也是她二次拿到該獎項。

胡歌以《繁花》獲白玉蘭獎最佳男主角。（翻攝自微博）

胡歌2016年以《瑯琊榜》「梅長蘇」一角獲白玉蘭獎最佳男主角，昨晚再以《繁花》「寶總」二度拿獎，他上台領獎情緒激動，直喊：「演員是整個劇組裡最幸福的職業。」他感謝導演王家衛、家人、劇組，透露在飾演寶總時，身上所披戴的圍巾是拿媽媽生前留下的絨線所編織而成的，「透過這樣的方式，把這份再也回不去的記憶，可以透過影像能夠留下來。」對他來說別具意義。

《繁花》獲白玉蘭獎5項大獎，包括最佳影片、最佳男主角、最佳編劇（改編）、最佳攝影、最佳美術。 （澤東電影提供）

胡歌受訪時透露，出門前問了女兒：「爸今天會得獎嗎？」沒想到女兒竟回：「沒有啊！」他當下其實有一點失落，然而最後抱回男主角大獎，胡歌笑說：「我可以告訴她，爸爸做到了。」

胡歌代表劇組在最佳劇集的答謝詞中說到，「繁花是一台戲，是大家努力的成果，所以這個榮譽應該屬於劇組的每一個人。整個劇組所有成員潛心勤耕一部作品，從滬上精氣神的『不響』符號，到撼動時代脈搏的『巨響』，離不開一群執著努力的『匠人』的赤誠之心。春風不負趕路人，相信電視劇的未來，處處繁花。」

《繁花》獲白玉蘭獎5項大獎，包括最佳影片、最佳男主角、最佳編劇（改編）、最佳攝影、最佳美術。 （澤東電影提供）

《繁花》為王家衛首部執導的電視劇，播出後討論度極高，該劇在白玉蘭獎獲得5項大獎，包括最佳影片、最佳男主角、最佳編劇（改編）、最佳攝影、最佳美術。

《繁花》改編自作家金宇澄《五個一工程》及茅盾文學獎獲獎同名小說，故事設定在20世紀90年代的上海，主要講述了以阿寶為代表的小人物利用時代機遇和個人才華，在充滿挑戰的社會浪潮中勇敢迎難而上，通過堅韌不拔的努力和決心，逐步改變自己的命運並實現個人成長的故事。

據悉，近期《繁花》在騰訊視頻劇集印象展上，呈現了一座「不響」的資料山。官方解釋到：「《繁花》前期資料3169冊，劇本共計1020377字，搭建場景36735平方米，參與拍攝人員7000餘名，拍攝歷時1065天，成片30集1270分鐘。《繁花》的成功，離不開海量的殷實工作所蘊藏的功夫。」

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