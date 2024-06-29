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娛樂 電視

鍾鎮濤被王家衛欽點演《繁花》 他揭「沒試鏡」內幕...台詞藏彩蛋

港星客串《繁花》再加一，鍾鎮濤透露王家衛欽點他演出有寓意。（澤東電影、MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡歌在電視劇《繁花》派出支援至真園的香港名廚，該角色由港星「阿B」鍾鎮濤客串，這是繼溫兆倫之後，第二位於劇中驚喜登場的港星。

胡歌（左）在《繁花》與辛芷蕾（右）深夜私約。（澤東電影、MyVideo提供）

唐嫣（右）在《繁花》奔赴拯救胡歌（左）。（澤東電影、MyVideo提供）

鍾鎮濤曾在受訪時透露，別人都需試鏡才能演，而他是王家衛特別欽點，原來導演是為了延續他在1995年電影《滿漢全席》裡的廚師角色，自己也是演完才知道導演的巧思。鍾鎮濤說的台詞也似乎隱藏寓意，劇中他表示只是來支援、待不久，之後會由「徒弟」來接手，也被認為是王家衛致敬已故巨星張國榮，因張國榮在《滿漢全席》中飾演的正是鍾鎮濤的徒弟，成為《繁花》彩蛋之一。

辛芷蕾（圓桌右）在《繁花》與邵峯（圓桌左二）火爆對峙場面成為收視高點。（澤東電影、MyVideo提供）

唐嫣在《繁花》原本即將升官，事業卻面臨重大打擊。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》於MyVideo播出，收視高峰TOP3的落點分別在「唐嫣奔救胡歌」、「辛芷蕾圓桌談判」以及「知名港星客串」，除了唐嫣淚擁胡歌成為名場面，辛芷蕾飾演的至真園老闆娘「李李」隻身對抗整條黃河路上的餐廳闆娘，由金美林餐廳為首，派出該餐廳幕後靠山杜紅根（邵峯 飾演）到場當面嗆聲，他惡狠狠將至真園菜單撕爛，要求只能賣剩下為數不多的菜品，李李面對威脅僅氣定神閒回應：「要是我不答應呢？」圓桌上火爆對峙畫面讓觀眾不斷重看。

馬伊琍在《繁花》嗆辣個性罕見示弱。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》即將播出的劇情更是高潮迭起，寶總（胡歌 飾演）與玲子（馬伊琍 飾演）、汪小姐（唐嫣 飾演）、李李之外，當年的初戀雪芝（杜鵑 飾演）即將登場，寶總與四女的感情線將成為關注焦點。尤其寶總與李李私約被目擊，打翻汪小姐醋醰，她表面上說自己與寶總清清白白，內心的確期待自己佔據寶總心中最特別的位置；而原本看好升官的她也遭到小人暗箭重傷，汪小姐愛情事業大受打擊，讓人看得心疼。

《繁花》寶總初戀登場，由名模杜鵑飾演。（澤東電影、MyVideo提供）

還有玲子因為汪小姐事件與「夜東京幫」鬧翻，火爆爭吵成為看劇亮點，外表總是潑辣強硬的玲子更罕見示弱哭了。本週也將揭曉寶總初戀，由名模杜鵑飾演的「雪芝」初登場沒有對話，光是眼神與回眸就電暈成為寶總之前的「機械工阿寶」，劇迷也終於可以知道寶總戀愛起來是什麼樣子。最後，由鄭愷飾演的魏總雖然在事業上搶輸寶總，但卻找到了人生新目標，他為求愛竟然在大庭廣眾勁歌熱舞，都成為本週必須死守播出的四大看點。

鄭愷在《繁花》為求愛勁歌熱舞。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》講述九十年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾演）憑藉時代的春風和自己的打拼，在高人「爺叔」（游本昌 飾演）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍 飾演）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣 飾演）的鼎力協助下，躋身成為商界後起之秀，一家新開的大飯店「至真園」卻令寶總原本決勝千里的事業變得動盪驚心。王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，於MyVideo播出，每週五更新五集。

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