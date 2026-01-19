自由電子報
娛樂 日韓

繼中華一番主角被畫死 又一人氣漫畫宣布暫時休載

「中華一番」近期在續作中，主角「小當家」劉昴星在對決失敗後喪命，作品進入休刊。（翻攝自X）「中華一番」近期在續作中，主角「小當家」劉昴星在對決失敗後喪命，作品進入休刊。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣漫畫「中華一番」近期在續作中，主角「小當家」劉昴星在對決失敗後喪命，作者小川悅司坦言劇情不知該如何推進，故宣布暫時休刊。無獨有偶，人氣漫畫《孤獨搖滾！》（ぼっち・ざ・ろっく！）官方也宣布將暫時休載，作品自1月19日發售的《Manga ime Kirara MAX》（芳文社）2026年3月號起，將進行一段時間休載，原因是作者濱路晶身體狀況出問題。

人氣漫畫《孤獨搖滾！》（ぼっち・ざ・ろっく！）官方也宣布將暫時休載。（翻攝自X）人氣漫畫《孤獨搖滾！》（ぼっち・ざ・ろっく！）官方也宣布將暫時休載。（翻攝自X）

在官方X（前推特）中，編輯部表示，已與作者濱路晶進行多次討論後，達成休載共識，並表示「讓作者再休養一段時間，才能恢復最佳狀況繼續連載，對作品才是最好的選擇」。濱路晶本人也透過刊物留言：「數個月以來身體感到不適，決定暫時休載」，她強調這次身體不舒服並非心理層面問題，而是身體狀況真的不行了，她更向讀者保證，「再開始連載的時候，希望能帶來比之前更有趣的《孤獨搖滾！》」

《孤獨搖滾！》休載，原因是作者濱路晶身體狀況出問題。（翻攝自X）《孤獨搖滾！》休載，原因是作者濱路晶身體狀況出問題。（翻攝自X）

目前復刊時間未定，官方表示，等到確定之後會在《Manga Time Kirara MAX》雜誌公布。另外，雖然漫畫本篇休載，但相關衍生企劃並不會停擺，包括外傳漫畫、電視動畫第2季、舞台劇、廣播節目以及實體演唱會等活動，仍朝原本計畫推進。

《孤獨搖滾！》作者濱路晶對外說明休載理由。（翻攝自X）《孤獨搖滾！》作者濱路晶對外說明休載理由。（翻攝自X）

