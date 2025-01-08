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韓星驚傳身亡！7天前發文「我好痛苦」 享年40歲

韓星李熙哲傳出死訊。（翻攝自Starnews）韓星李熙哲傳出死訊。（翻攝自Starnews）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星李熙哲是節目《做家務的男人們2》固定嘉賓，也是知名網紅兼餐飲業CEO、攝影師、視覺總監，多才多藝且擁有好人緣。豈料，他的好友昨（7）日發文透露李熙哲輕生離世，享年40歲。

李熙哲曾於去年12月31日發文，寫下：「2024年太艱難了，這對我來說是非常痛苦的一年，無論是身體上還是精神上，我很累，我很清楚，我生病了，我需要學習和成長了。在2025年新的一年裡，我要並祝福我們大家都更加健康，保持靈活的生活，時時刻刻都充滿感恩」，沒想到這竟是他生前最後一篇貼文。

他的友人昨日在社群證實死訊：「哥哥變成天上的星星了，當我寫下這篇文章時，我簡直不敢相信，請祈禱他在天上過著美好的生活。」消息一出，令親友與粉絲深感悲痛。

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