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娛樂 最新消息

網問要在捷運幹大事嗎？孫安佐直面回應 「真實心聲」曝

孫安佐近日風波不斷，屢屢登上新聞版面。（資料照，記者塗建榮攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代孫安佐屢屢登上版面，先是因為泰國呼麻闖民宅被逮，回台後又因攜帶瓦斯火槍上街趴趴走，遭檢警搜索移送偵訊。昨（27）日，孫安佐在IG開啟粉絲問答，有網友問他：「要在捷運幹大事嗎？」孫安佐直接回答：「Yo!（If） I want to kill someone, I don't like to wait （until） to now.

網友詢問：「明年有要幹什麼大事嗎？」（翻攝自IG）

孫安佐近期開啟IG問答功能，有網友問到：「明年要在捷運幹大事嗎？」孫安佐無奈回應：「Yo!（If） I want to kill someone, I don't like to wait （until） to now.」表示，「（如果）我想殺人，我不想等到現在。」意指並無此意。


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