網問要在捷運幹大事嗎？孫安佐直面回應 「真實心聲」曝

孫安佐近日風波不斷,屢屢登上新聞版面。(資料照,記者塗建榮攝)

羅子秦/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕星二代孫安佐屢屢登上版面,先是因為泰國呼麻闖民宅被逮,回台後又因攜帶瓦斯火槍上街趴趴走,遭檢警搜索移送偵訊。昨(27)日,孫安佐在IG開啟粉絲問答,有網友問他:「要在捷運幹大事嗎?」孫安佐直接回答:「Yo!(If) I want to kill someone, I don't like to wait (until) to now.」

網友詢問:「明年有要幹什麼大事嗎?」(翻攝自IG)

孫安佐近期開啟IG問答功能,有網友問到:「明年要在捷運幹大事嗎?」孫安佐無奈回應:「Yo!(If) I want to kill someone, I don't like to wait (until) to now.」表示,「(如果)我想殺人,我不想等到現在。」意指並無此意。

