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娛樂 最新消息

孫安佐「領域展開」將登成人平台連結陳沂 狄鶯沉默1天首發聲

孫安佐（左）將登成人平台直播，首戰合體陳沂。（翻攝自@sun_gojo99、@yi326326 IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代孫安佐下周三（7/3）將登上成人平台SWAG直播，合體新一代情色教主陳沂，雖然詳細播出內容還未確定，但兩位都是話題人物，極具衝突感的組合，令觀眾好奇會擦出什麼火花。對於孫安佐將進軍SWAG，外界好奇媽媽狄鶯的想法，為此，狄鶯一早臉書發文寫下一篇長文。

相關新聞：孫安佐將登「成人平台直播」 首戰合體陳沂

狄鶯在臉書發文以「心靈的最高境界～無聲」為標題，引用一對父子的故事述說「馬車越空，噪音就越大」的原理，藉此勉勵「不顯山，不露水，不虛張，想必做人，也該如此吧！」文末，她還引述法國作家雨果的一句話，「世界上最寬闊的是海洋，比海洋寬闊的是天空，比天空更寬闊的是人的心靈」。

狄鶯。（翻攝自狄鶯臉書）

雖然狄鶯沒有正面回擊兒子進軍SWAG的態度，仍留給外界想像空間。此文一出後，網友紛紛留言。「祝你們孫家事事平安快樂」、「好自為之不要再上頭版新聞就好了~再多的金錢也無所用會耗盡的」、「理解妳的無奈，加油囉」。

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