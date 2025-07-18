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GD展覽第二天！員工冒雨站最前線 台粉感受到用心：不一樣了

據現場GD粉絲透露，這名工讀生組長白天穿黑色，疑似汗流浹背加上下雨，下午換成卡其色上衣。（讀者提供）據現場GD粉絲透露，這名工讀生組長白天穿黑色，疑似汗流浹背加上下雨，下午換成卡其色上衣。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕GD展覽邁入第二天，相較於第一天亂象頻傳，據現場粉絲透露，第二天狀況明顯改善不少，一名男性工作人員態度良好，粉絲反映有問題，他就當場表明要開會檢討，還主動關心是否有帶飲水、雨傘，讓粉絲確實感受到工作人員的用心。

GD展覽在開幕前，5萬張門票在20分鐘內被搶光，主辦單位還在各地設置廣告宣傳，提供粉絲打卡踩點。可沒想到活動昨起在台北101開跑，第一天就因人潮眾多，許多粉絲明明買票進場，卻錯過或想要的當日周邊商品已經賣完了，氣得在現場抱怨連連。事後主辦單位發聲明，表明將採取周邊預購制，運費全由主辦承擔，101董事長賈永婕也透過臉書發文，強調「沒有把任何一條留言當耳邊風」，承諾不會逃避、不會消失。

GD展覽第二天改成預購制，確實沒有出現像昨天一樣的亂象。（讀者提供）GD展覽第二天改成預購制，確實沒有出現像昨天一樣的亂象。（讀者提供）

展覽進入第二天，粉絲似乎沒有像前一天一樣怨聲載道，更有人直言確實和第一天不同，有看到努力改善，尤其是站在一線的基層工作人員的表現更是備受肯定。第二天的一名女粉絲接受本報訪問，表示：「我自己今天整體參加下來感覺改善很多，我也是滑文章對比而已，工作人員也很積極關心，VR的部分看脆（Threads）上昨天的情況，今天感覺改善非常，多改成中控不需要自己操作有問題舉手，工作人員也會馬上調。」

他也特別提及一位在排隊時關心粉絲的男工作人員，「很好、很積極，一直在關心大家有沒有問題，體驗如何，有沒有帶傘、水夠不夠之類的。」她更進一步分享，粉絲發現預購單被畫過時，這位男工作人員立刻道歉，並表示開會要檢討，讓她感受到工作人員的敬業態度。據悉，這位男工作人員為工讀生組長，這兩天都是他站在第一線為粉絲服務，今天還冒雨服務粉絲，讓粉絲留下好印象。

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