寵物店老闆輕生 網紅「巴毛律師」曬兩方說法：誰在說謊？

內湖寵物店發生憾事。（記者鄭景議翻攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（27）日網路熱門話題莫過於台北市內湖區一名寵物店老闆砸百萬裝潢，卻疑似因樓上（2樓）注意先開條件後拒簽同意書釀成悲劇，老闆遲遲無發申請營業登記執照加上租金、員工薪水林林總總開銷，卡住400、500萬元，只能在店內選擇輕生，被發現時已經身亡。網紅「巴毛律師」在社群上曬出兩造說法，並表示：「比對起來誰在說謊不難分辨吧」。

網紅巴毛律師。（翻攝自臉書）

巴毛律師指出，根據1樓說法「二樓說如果一樓幫他們出陽台修繕費用，就同意他們開寵物店，結果陽台修繕完成，一樓給錢以後二樓卻反悔，所以一樓從頭到尾沒接觸到工班不是很合理嗎，跟工班說的沒有矛盾」；而二樓屋主表示從未以簽署同意書為條件，要求一樓租客幫忙修理房屋修繕，強調一樓是在未取得同意書的狀況下擅自裝潢店面，又強硬要求二樓簽同意書，對此巴毛律師認為這就等於一樓沒是自己無聊花錢修繕，比對起來誰在說謊不難分辨。

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工班表示一樓店家說謊。（翻攝自Threads）

工班替二樓住戶代傳達5點聲明。（翻攝自Threads）

原本寵物店老闆不堪壓力曾經對街大吼，沒想到事隔沒幾日，卻成這局面。有一施工方跳出來說，二樓的修繕都是二樓業主主動聯繫並存有匯款紀錄，沒有所謂一樓付款幫忙修繕，後被網友打臉施作方處理的根本是另一項工程，與寵物店和二樓之間的協議無關，施工方原本還想「幫忙」聯繫二樓與媒體說明，但二樓推託先生酗酒，讓施工方也好奇：不是重病在床嗎？怎麼變成酗酒？巴毛律師呼籲「口頭契約不是契約」如果發生爭議會有舉證困難問題，請大家一定要錄音錄影或白紙黑字寫下來。

巴毛律師發文。（翻攝自臉書）

網友看到巴毛律師的發文，則紛紛留言：「台北市一堆宮廟都沒有經過2樓同意就開起來了」、「工班到底出來刷什麼存在感」、「所以契約很重要」。

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