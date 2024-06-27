告五人厲害了！嗨搶金曲4大獎 宣布歐洲開唱

告五人巡演好評不斷。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」巡迴演唱叫好叫座，昨天（26日）更宣布唱進歐洲，之後將至倫敦、巴塞隆納及巴黎開唱。

告五人入圍第35屆金曲獎共4項大獎，包括最佳樂團、年度歌曲、年度專輯及最佳華語專輯，日前團員在星馬演出，歌迷紛紛以手舉牌為告五人應援，期待偶像能夠順利鍍金。

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告五人在新加坡開唱，不忘打卡留念。（相信音樂提供）

雲安在演唱會上感性表示：「寫歌是一個常常要面對自己內心最深層的秘密、最深層的故事，在台上演出的時候，我們一起唱得那麼大聲，有一種我們彼此同步命運的時刻。」看到滿場歌迷熱情合唱，犬青也感動到當場淚崩。

在吉隆坡場上，當告五人演唱到《溫蒂公主的侍衛》時，有男粉絲當場向女友求婚，掀起一陣騷動，也吸引了告五人的注意，雲安說：「身為告五人，能夠參與你們的人生大事，是我們的榮幸！」

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