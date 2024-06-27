胡宇威划船「屁股被頂」喊可怕！曝與陳庭妮吵架「逢此招」必輸

胡宇威兒時就喜歡釣魚。（Columbia提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威日前才剛錄製《上船了各位！》從花蓮划獨木舟到石垣島，提到出海多日不能洗澡，直呼總覺得自己身體還臭臭的，「我都跟我老婆（陳庭妮）說不要抱我，離我遠一點」，今（27日）他出席運動品牌活動出海釣魚，被問及與陳庭妮籌備婚禮進度，他則苦笑表示還是一樣。

胡宇威原本有考慮在遊艇上舉辦婚宴，不過今日出海發現不太方便，乘客都需要穿著救生衣，「今天就打消這個念頭了哈哈！」而他也提到與老婆吵架時，如果對方講成語，自己就會立刻敗陣，現場被媒體考成語，他還一時語塞講不出來，隨即講了海闊天空、海誓山盟等，笑虧自己中文還沒那麼厲害，不過英文卻跟著越來越退步。

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胡宇威憶起划船到石垣島經歷，坦言最累的是「替換過程」，要回到母船幫忙煮飯、休息，划船過程中蔡昌憲曾遇到公牛鯊，胡宇威也直呼自己在過程中也曾碰到「滑滑生物」，當時腳突然碰到異物、還有東西從他屁股頂了一下，不過該生物的真實身分至今未解，「覺得有點可怕…希望是海豚。」

胡宇威也提到小時候在美國常會和爸爸一起去釣魚，當時才10歲的妹妹還曾釣到重達15到20公斤的大魚，在與大魚搏鬥中還險被拖下海，最後魚還花了他們一個禮拜才吃完，他也直呼釣魚對他來說是很療癒的活動。

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