BTS金泰亨新歌暗喻曾秘戀Jennie？網友分析曝光

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢男團「BTS」防彈少年團成員「V」金泰亨，過去V推出新歌〈FRI（END）S〉，迅速登上2024年KPOP藝人紀錄第一名。近期，V現在又準備發行一部名為《TYPE 1》的新作品，但新歌宣傳海報上有幾個句子，讓網友懷疑，是否在暗喻過去與BLACKPINK成員Jennie的一段戀情。

V（右）與Jennie過去遭爆「巴黎約會」。（翻攝自IG）

距離V先前的英文單曲《FRI（END）S》發行僅僅三個月後，V準備於7月9日發行一部名為《TYPE 1》的新作。相較於《FRI（END）S》MV帶給人對於愛情結束後的滄桑感，而新歌《TYPE 1》海報台詞，內容述及「我還想知道，美好的故事。」、「還想知道最好的部分。」、「我還想知道下一個故事。」、「我想讓你成為我的。」等句子都讓網友懷疑，是否暗喻與Jennie過去戀情。

請繼續往下閱讀...

V新曲封面4句英文句子，讓網友懷疑暗喻過往戀情。（翻攝自X）

事實上，儘管V和Jennie的戀情從未正式公開，但巴黎約會一事曝光，也讓大眾認為兩人曾交往過。雖然2023年底有後續報導指出這對名人情侶已分道揚鑣，但V這兩首歌的歌詞內容與MV意境，卻被許多網友認定，這是V對這段戀情不甘的心境投射。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法