《浪姐》爆黑箱！現場粉絲高喊「做票」 主持人坦言：我也沒想到

《浪姐5》遭疑造假票數。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）自開播以來就話題不斷，每位女星的表現也都受到大家關注，近來節目正式進入最後比賽階段，昨（26日）開啟「dance直播賽事」，沒想到節目竟遭質疑「做票」。

劉忻（右）與陳麗君（左）捲入風波中。（翻攝自微博）

《浪姐5》昨日進行「dance直播賽事」，而舞蹈實力堅強的劉忻隊，以419票輸給445票的陳麗君隊，不過在票數公布之前，主持人齊思鈞就將陳麗君隊的445票唸出來，令現場觀眾質疑主持人提前知道票數，並高喊「做票！做票！」。

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主持人齊思鈞否認做票。（翻攝自微博）

事後，齊思鈞發文解釋是一時口誤，他還原當晚直播賽事的過程，「我看有人說我嘴瓢（意指説話口無遮攔）445的時候，認為我之所以嘴瓢是因為節目組提前安排我記錯了，怎麼可能！我就是單純的腦子和嘴打架說混了，我也沒想到最後的票數能和我嘴瓢說的一樣，請注意我後面可完全沒看台本呀！咱們是有公證員的！人家可是認真的！」貼文曝光後掀起網友討論，不少人都認為齊思鈞只是主持人，就算節目做票也不關他的事。

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