李佳穎試管做人成功 求子血淚歷程引共鳴

李佳穎為了生孩子做了多次試管，終於在今（27）日宣布已經懷孕5個月了。（翻攝自李佳穎YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲女星林佳穎去年與交往8個月的男友結婚後，夫妻倆為了生孩子做了多次試管，終於在今（27）日宣布已經懷孕5個月了，同時，她也透過YT影片記錄過程，辛苦的懷孕初期令人相當心疼。

李佳穎表示她在2022年底第一次做孕前檢查，卻意外發現AMH值偏低。當時雖沒結婚，但與男友已有生小孩的共識，因此她決定從2023年開始暫停工作，打算一直取卵。

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李佳穎回顧自己在去年已取卵九次，她表示，「我覺得最辛苦的不是打針也不是吃藥，而是我沒有料到自己的身體狀況不如自己的期待」，每次療程的取卵數量不定，有時多有時少，但她從未放棄，終於在今年2月的第二次植入手術時，成功受孕了，李佳穎在鏡頭前激動得掉下眼淚。

李佳穎在懷孕第10週時無預警大出血。（翻攝自李佳穎YT）

李佳穎臥床安胎兩個多月，到現在進入第5個月才穩定。（翻攝自李佳穎YT）



最後，李佳穎表示沒有滿3個月就公開喜訊，是因為在懷孕第10週時無預警大出血，送醫路上她不斷出血、全身發抖、血壓飆到177，只能臥床安胎兩個多月，到現在進入第5個月才穩定，辛苦的過程也引來不少媽媽粉的共鳴。

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