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娛樂 最新消息

台灣最美國中生滿15歲！ 透露母胎單身戀愛靠幻想

幻藍小熊推出新歌《專屬的夏天》，Nico（前排右一）將過生日。（FILA提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團幻藍小熊正在南韓培訓，新歌《專屬的夏天》驚喜上線，整首歌充滿粉紅泡泡的浪漫氛圍，由於6位成員都沒有談過戀愛，只能夠靠「幻想」來詮釋這首歌曲。

隨著韓國出道進入倒數階段，幻藍小熊近來都在苦練韓文，除了韓籍成員Ayeon，其他每個人只要在練舞空檔都是抱著韓文書猛讀，采甄苦笑說：「大家都忙著跟韓文書當好朋友，一天當三天用，拚了。」

有「台灣最美國中生」稱號的忙內Nico將過15歲生日，團員不忘幫忙慶生，Ayeon透露想幫減肥中的Nico做一頓健康好吃的慶生餐，許媛媛寫下「土味情話」大全逗她開心。

至於采甄則想帶Nico出門玩，「因為她放假時常不出門，我想趁著她生日帶她去首爾好逛的地方玩！」問及Nico自己的生日願望？她表示：「除了所有我愛的人都能開心健康外，餅乾們也能一直在我們身邊，另外最大的願望就是希望大家都能吃不胖。」

幻藍小熊近來成了FILA的品牌大使，新歌《專屬的夏天》則與麗寶樂園渡假區合作，讓這首新單曲成為園區中的夏日配樂。

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