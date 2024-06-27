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娛樂 最新消息

周杰倫有望登大巨蛋？ 蔣萬安一首歌給暗示

周杰倫的16蹲重新引起話題，但網友印象中他只MV裡跳過。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫前（25）晚出席時尚活動拋出一句話「我的8月已經空下來了，但我不知道大巨蛋的回覆是什麼，我也在等。」讓粉絲嗨起來，非常期盼他能登上大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，這幾天各界討論聲量大，今天台北市長哼出一首周董的夯曲，更讓大家好奇周董是否真能成為首位登上大巨蛋開唱的歌手。

周杰倫在《牛仔很忙》MV也跳過16蹲。（翻攝自YouTube）

今天蔣萬安再次被媒體問到關於大巨蛋辦演唱會的話題，由於大巨蛋之前遇下雨就頻傳漏水事件，有媒體略帶嘲諷詢問，大巨蛋第一首歌是不是要唱周董《聽見下雨的聲音》？蔣萬安笑答：「不會！」，接著主動唱起周董的夯曲《告白氣球》說：「第一首是：親愛的，愛上你，從那天起，甜蜜的很輕易...」，被網友解讀莫非暗示周董真的要成為在大巨蛋開演唱會的第一人？

此外，Energy近期16蹲紅翻天，有網友翻出周董11年前《牛仔很忙》MV，笑說周董更早就16蹲了，這支MV點擊超過500萬次，但粉絲發現，周董僅在MV裡16蹲，並未在演唱會上跳16蹲，因此即使他登上大巨蛋開唱，恐怕也不太會重現《牛仔很忙》的16蹲。

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