打Toyz 5萬元交保 超哥：我用最好料理招待 他帶著惡意而來

超哥（前中）交保後受訪稱，使用暴力是不對的，為此向社會大眾鞠躬致歉。但超哥表示，「時間如果再倒回一次，打人是不對的，但我還是會揍他（指直播主Toyz）。」（資料照）

〔記者錢利忠／台北報導〕直播主Toyz劉偉健昨天去「超哥」位在台北市大安區的日式料理店用餐，因批評餐廳醋飯不好吃，在直播中遭超哥毆打濺血；台北地檢署今天下午依傷害等罪諭令超哥5萬元交保；超哥交保後受訪稱，使用暴力是不對的，為此向社會大眾鞠躬致歉，但超哥表示，「時間如果再倒回一次，打人是不對的，但我還是會揍他」。

超哥今天交保之後受訪，他還原衝突的經過，指對於揍了Toyz了一頓，造成的風波，跟社會大眾道歉，「我對昨天一時沒有忍耐住，使用暴力，本人就是不對，不好意思，我會負起相關法律責任」。

請繼續往下閱讀...

超哥說，面對整件事情，Toyz到我的店內用餐，應該說本來就不安好心，如果他到我的店內用餐時，如果說我的東西、餐點很好吃，應該沒有人要看吧，他本來就不安好心，黃鼠狼給雞拜年，我從外趕回來，請主廚用最好的料理招待他，從頭到尾，他都是帶著惡意而來，我都是滿懷善意，他的頻道就是專門講人家壞話，他影響的不只是我的餐廳營運，還有我員工這幾個月來的辛苦，以及我們對料理的執著。

超哥表示，我的主廚有2、30年的經驗，我的東西都用最好的，自認是個美食者，但對這種人講什麼都講不通，我愈講愈氣憤，一時失慮，我就揍他一頓。

被追問會不會想跟Toyz道歉？超哥停頓了3秒，僅回答「謝謝大家」。超哥走出北檢大門前，還邊走邊對著鏡頭說：「打人是不對的，面對Toyz挑釁，來我的餐廳，從頭到尾都在嫌，「時間如果再倒回一次的話，打人是不對的，但我還是會揍他」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法