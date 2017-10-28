（獨家照）噴淚！劉伊心999顆水鑽下嫁 開喇大24歲CEO

〔記者鍾智凱／台北報導〕劉伊心今與大她24歲10億老虎牙子CEO林志隆辦婚禮，2人激情開喇，林志隆說：「我等了20年，遇到了妳，有聊不完的話題也有吵架的時候，但我有信心慢慢感化你。」劉伊心當場大哭。 劉伊心（左）、林志隆開喇。（老虎牙子提供）

林志隆、劉伊心舉辦了「有氧婚禮」，劉伊心穿著鑲9999顆施華洛世奇水鑽的法式華麗婚紗進場，背後心形大鏤空設計出自伊心的「心」字，不規則的蓬鬆裙擺，華麗性感誘人，蕾絲手工縫製，風格為白雪公主。 劉伊心（左）、林志隆辦婚禮。（老虎牙子提供）

「過了門，你我就是一家人。」證婚儀式上，2人走過拱門，劉伊心說這次拱門是她親自設計的，從形狀到弧度，每個細節都是親力親為，花材也都是從自家花店「E FLOWER」出品。

劉伊心表示，每次看到許多新人在拱門下許諾一輩子的誓約，心中總有著無限的感動，「自己的婚禮能與最愛的人一起走過拱門，交換愛的誓言，真的像美夢成真，也像老天在祝福著我們的愛情。」 劉伊心（左）再喇林志隆。（老虎牙子提供）

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