金賽綸遺作《Guitar Man》確定上映！ 導演懇求1心願

金賽綸（左）生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國已故女星金賽綸今年2月過世，遺屬找上自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）爆料與金秀賢的感情糾紛，雙方你來我往，每日數爆，金秀賢甚至淚灑記者會，痛哭不已。金賽綸生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映，昨（21）日舉辦記者會，身兼導演與男主角的李善正特別要求：請大家以「演員」的身分記住她。

李善正表示，為了與金賽綸的承諾，堅持一定要讓電影問世。李善正再三強調：「希望外界不要把金賽綸當作爭議主角，而是以演員身分記住她」。

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在鏡頭面前笑容滿面的金賽綸，私底下充滿痛苦。（翻攝自IG）

李善正在《Guitar Man》的重要人物，他身兼主演、導演、編劇、監製、音樂統籌等重要職務，他在記者上十分不捨地說，後製期間看到金賽綸在戲裡開朗的笑容，讓他特別難過。金賽綸在爆發酒駕事件之後，外界都不看好她，但她積極努力復出，但李善正特別相信她的演技，他啟用金賽綸當女主角時，許多人認為金賽綸主演風險可能會導致電影無法上映，但金善正仍然堅持自己的信念不變。

導演兼男主角李善正（左）、另名導演金鐘民昨天出席《Guitar Man》記者會。（翻攝自X）

為何獨鍾金賽綸？李善正原本心中有許多女主角人選，見到金賽綸之後，他就相當確定「女主角就是她了」！李善正指出從第一次開始，她就細細讀完劇本，積極提出許多想法，李善正親眼看到她投入的熱情，尤其這部電影成本不高，金賽綸仍然全力以赴，讓李善正十分感動。且為了這部電影，金賽綸更辭去咖啡廳的打工，全心投入拍攝。

李善正（右）再三強調：「希望外界不要把金賽綸當作爭議主角，而是以演員身分記住她」。（翻攝自X）

在鏡頭面前笑容滿面的金賽綸，私底下充滿痛苦，李善正提起：「她很在意旁人的視線，為了躲避事，沒有她的戲，她大多數時候都會待在車上。」特別讓人心疼。李善正表示，金賽綸在拍攝過程中幾乎沒什麼NG，更證明她是個天生的演員，為了讓更多人得到幫助，李善正決定電影原聲帶《沒有痛苦的世界》版稅收入將全數捐給韓國生命尊重希望中心。

金賽綸（左）生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映。（翻攝自X）

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