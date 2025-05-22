晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金賽綸遺作《Guitar Man》確定上映！ 導演懇求1心願

金賽綸（左）生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映。（翻攝自X）金賽綸（左）生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國已故女星金賽綸今年2月過世，遺屬找上自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）爆料與金秀賢的感情糾紛，雙方你來我往，每日數爆，金秀賢甚至淚灑記者會，痛哭不已。金賽綸生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映，昨（21）日舉辦記者會，身兼導演與男主角的李善正特別要求：請大家以「演員」的身分記住她。

李善正表示，為了與金賽綸的承諾，堅持一定要讓電影問世。李善正再三強調：「希望外界不要把金賽綸當作爭議主角，而是以演員身分記住她」。

在鏡頭面前笑容滿面的金賽綸，私底下充滿痛苦。（翻攝自IG）在鏡頭面前笑容滿面的金賽綸，私底下充滿痛苦。（翻攝自IG）

李善正在《Guitar Man》的重要人物，他身兼主演、導演、編劇、監製、音樂統籌等重要職務，他在記者上十分不捨地說，後製期間看到金賽綸在戲裡開朗的笑容，讓他特別難過。金賽綸在爆發酒駕事件之後，外界都不看好她，但她積極努力復出，但李善正特別相信她的演技，他啟用金賽綸當女主角時，許多人認為金賽綸主演風險可能會導致電影無法上映，但金善正仍然堅持自己的信念不變。

導演兼男主角李善正（左）、另名導演金鐘民昨天出席《Guitar Man》記者會。（翻攝自X）導演兼男主角李善正（左）、另名導演金鐘民昨天出席《Guitar Man》記者會。（翻攝自X）

為何獨鍾金賽綸？李善正原本心中有許多女主角人選，見到金賽綸之後，他就相當確定「女主角就是她了」！李善正指出從第一次開始，她就細細讀完劇本，積極提出許多想法，李善正親眼看到她投入的熱情，尤其這部電影成本不高，金賽綸仍然全力以赴，讓李善正十分感動。且為了這部電影，金賽綸更辭去咖啡廳的打工，全心投入拍攝。

李善正（右）再三強調：「希望外界不要把金賽綸當作爭議主角，而是以演員身分記住她」。（翻攝自X）李善正（右）再三強調：「希望外界不要把金賽綸當作爭議主角，而是以演員身分記住她」。（翻攝自X）

在鏡頭面前笑容滿面的金賽綸，私底下充滿痛苦，李善正提起：「她很在意旁人的視線，為了躲避事，沒有她的戲，她大多數時候都會待在車上。」特別讓人心疼。李善正表示，金賽綸在拍攝過程中幾乎沒什麼NG，更證明她是個天生的演員，為了讓更多人得到幫助，李善正決定電影原聲帶《沒有痛苦的世界》版稅收入將全數捐給韓國生命尊重希望中心。

金賽綸（左）生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映。（翻攝自X）金賽綸（左）生前拍攝的最後一部電影《Guitar Man》確定於5月30日上映。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中