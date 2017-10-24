禁韓令引爆反中情結 「台灣NO.1」成南韓民眾口頭禪
2017/10/24 22:58
朴敘俊（右）、姜河那（左）主演的《青年警察》被認為有汙衊中國人的嫌疑。（翻攝自extmovie）〔記者羅子欣／綜合報導〕南韓政府部屬薩德系統激怒中國，導致中國發布一連串「禁韓令」回擊，政治、外交、娛樂文化都全面反韓，不但韓星不能到當地活動，連播出的韓劇都將男女主角後製成中國演員，此舉也讓南韓民眾反感，而產生「反中情結」，年輕人間更興起了「台灣NO.1」的流行語，尤其在線上遊戲中，不少網友常故意喊這句口頭禪來激怒中國人。
南韓網友近來反中情結嚴重，「台灣NO.1」成了網路流行語。（翻攝自YouTube）據南韓《中央日報》報導，一名常玩線上遊戲的金姓上班族表示，最近玩遊戲時發現許多韓玩家在與中國玩家對戰時，為了激怒對方，常常用語音系統喊：「台灣NO.1，中國NO.19」，故意用台灣惹怒中國人，成了普遍現象，除了「台灣NO.1」外，還會喊：「薩德NO.1」、「習近平XX」，挑釁意味百分百，而且通常都會奏效，中國玩家聽到後都會出現情緒激動、狂罵髒話等反應，金某認為，雖然這樣也許能讓韓人消解心頭之恨，但可能也會造成兩國嚴重外交問題。
近來1年，「台灣NO.1」成了韓網友拿來激怒中國人的流行語。（翻攝自gasengi）不只網路，連許多大眾文化也出現反中現象，最近由朴敘俊、姜河那主演的《青年警察》，就被認為有汙衊中國人、朝鮮族的跡象，有專家表示應該要適度管理這種氾濫的反中情結，因為太過頭可能讓兩國陷入難以化解的僵局。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。