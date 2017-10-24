陳楚河快看！賴雅妍的紅茶等你來加奶

賴雅妍擔任西洋茶品牌大使。（記者胡舜翔攝）〔記者洪素津／台北報導〕賴雅妍今出席英國茶活動，繼上次公開泡咖啡後，賴雅妍近期專研西洋茶，把自己行程排得滿滿，問起感情，賴雅妍發揮十足茶品代言人直呼：「我就是跟茶在談戀愛。」她自比有如「紅茶」般適中發酵，充滿香氣但卻又平易近人，認為自己「不會太濃」，喝了有點提神，卻又不會睡不著。

賴雅妍今天代言十分負責，講沒3句不離茶，被問到學完西洋茶後最想跟誰一起分享？賴雅妍竊笑說：「就是跟家人呀！」完全撇答個人感情狀況，媒體反問那你是一杯紅茶，何時加點糖呀、或是鮮奶？賴雅妍笑說「愛情總是發生在不經意間」，認為或許轉角就會遇見愛，問及是否開放期待中？賴雅妍一抹無法解釋的微笑：「你說呢？」

賴雅妍擔任西洋茶品牌大使。（記者胡舜翔攝）賴雅妍近期排練舞台劇《瘋狂偶像劇》，內容嘲諷市面上通俗偶像劇的sop，而演過經典偶像劇的賴雅妍坦言，其實愛情有著千古不變的道理，是有一定的sop才會組成一段愛情，問起現實生活中，感情有一套sop嗎？賴雅妍笑說：「現實很廣泛，感動點因人而異，有被感動到啦！才有愛情呀。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。