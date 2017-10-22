柯P選市長被害 音樂人：拉人墊背，不是個作風

柯文哲前天（左）應交大學生團體「TalKBar說吧」邀請，與300名學生展開對談。（資料照，記者王駿杰攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市長柯文哲前晚在交通大學與300名學生對談，對於是否要選總統，柯P語出驚人表示國民素質還沒到，尚未到達可以選總統階段，當被問到哪來勇氣選市長，他秒回「國民黨害的」，這讓資深音樂人陳樂融很傻眼。

當時，主持人問柯P哪來勇氣想當市長？他俏皮回「國民黨害」，若以此模式，陳樂融認為他大概知道下一回柯P的公式，倘若主持人若再問他：「哪來勇氣想當總統？」柯文哲應該會說：「民進黨害的！」

陳樂融哀怨表示：「大人啊，你嘛幫幫忙，不要教壞小孩子；民主時代，想做什麼就去做，遮遮掩掩，拉人墊背，不是個作風。」他認為，為何想當美國總統？林肯不會說：「南方州害的。」為何想當香港特首？林鄭月娥不會說：「梁振英害的。」為何想當自民黨總裁與內閣首相？安倍晉三不會說：「民主黨害的。」

他直呼：「柯市長的皮，已讓我疲乏，但如果民進黨的奇兵只想到鄭麗君，國民黨只想到蔣萬安，我看大家還是只能繼續，與皮共舞。」

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