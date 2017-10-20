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首頁 > 婉君推

上面尖尖下面圓圓 美妝神器搞定妝容

2017/10/20 22:48

〔記者邱巧貞／台北報導〕風靡全球的美妝神器beautyblender今年下半年以原創美妝蛋的魅力橫掃全台。由好萊塢知名彩妝師Rea Ann Silva創立的beautyblender美妝蛋，是全球第一個360∘水滴型無稜角設計的上妝工具，標榜在美國在地生產，以沾濕、輕擰、拍彈3步驟，輕鬆打造薄透服貼的底妝，去年在全球年度熱銷12,000,000顆。原創美妝蛋可以反覆使用，講究環保衛生。（翻拍beautyblender IG）

對專業彩妝師而言，粉撲一向是即用即棄的化妝工具，當初看著化妝間垃圾桶堆滿被丟棄的粉撲，彩妝師Rea在15年前研製美妝蛋時，特別將產品設計成可以反覆使用，環保又衛生的彩妝品， 採用專利柔軟舒適材質製成，不含乳膠及香料，不致過敏，可以專業清潔品重複清洗使用，上尖下圓的設計，足以靈活應付不同部位的上妝需求，多年來，美妝蛋已成為專業彩妝師、時裝週伸展台後台必備的上妝工具。Midas touch限量美妝蛋金喜球820元，（價值980元）beautyblender最受歡迎的組合，將於台北忠孝遠東Sogo週年慶11/9首賣，內含經典熱銷原創美妝蛋，以及旅行裝美妝蛋專用清潔皂0.55oz。（記者邱巧貞攝）

除了經典原創美妝蛋外，beautyblender相繼推出專業晶鑽黑系列、專業調色盤、幻變眼唇線美妝器、Jumbo巨型竹炭清潔皂、美妝蛋專用洗潔器以及吸油補妝海綿等熱門產品。Gold mine金光閃耀限量組1890元， （價值2320元）台北新光三越信義新天地A11週年慶登場的限量組，包含經典原創美妝蛋、裸膚色原創美妝蛋、吸油補妝海綿原創粉，以及旅行裝美妝蛋專用清潔皂0.55oz。
（記者邱巧貞攝）

隨著beautyblender將陸續於台北新光三越信義新天地、台北忠孝Sogo開設快閃店，也將推出以原創美妝蛋為主角的限量特惠組，消費者可以划算的價格，完整體驗品牌系列商品。

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