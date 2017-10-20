阿妹外甥女遭譙「很噁心」 霸氣這樣回應

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人安那是天后張惠妹的外甥女，實力堅強的她，頂著怪物新人名號出道，也難敵網友酸言攻擊，安那談到：「看到有人批評指教，我覺得是很正常的事，也虛心接受，才會進步啊！不過其中有一個留言說『我很噁心』、『很討厭』，然後寫了一大串很長的文字，讓我印象深刻！」 安那勇闖歌壇，推出首張個人EP。（EMI提供）

天生個性就很樂觀的安那，常常睡一覺就忘了這些酸言酸語，加上公司時常給她心理建設，讓她對這些留言一笑置之，「可能這個人很注意我吧，才會花這麼多心思寫這長的留言。」 安那看到網友批評，笑喊會虛心接受。（EMI提供）

她為了數位音樂平台的主題活動拍攝宣傳片，剛出道的她，對於網路霸凌的主題最有感觸，也大聲說出了她的Love宣言，「跳舞和音樂就像呼吸一樣不能缺少，對其他人來說最重要的事可能是學業、朋友，但為了站上舞台，願意付出很多時間練習，因為是自己最愛做的事情！」

MyMusic推出雙M的全新LOGO，代表著音樂愛好者的耳朵，更配合音樂態度推出主題活動Love,don't hate，以3支別出心裁的影片及主題歌單，透過音樂影像傳遞表現出在愛情、友情與自我的愛。

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