限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

阿妹外甥女遭譙「很噁心」 霸氣這樣回應

2017/10/20 17:19

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人安那是天后張惠妹的外甥女，實力堅強的她，頂著怪物新人名號出道，也難敵網友酸言攻擊，安那談到：「看到有人批評指教，我覺得是很正常的事，也虛心接受，才會進步啊！不過其中有一個留言說『我很噁心』、『很討厭』，然後寫了一大串很長的文字，讓我印象深刻！」安那勇闖歌壇，推出首張個人EP。（EMI提供）

天生個性就很樂觀的安那，常常睡一覺就忘了這些酸言酸語，加上公司時常給她心理建設，讓她對這些留言一笑置之，「可能這個人很注意我吧，才會花這麼多心思寫這長的留言。」安那看到網友批評，笑喊會虛心接受。（EMI提供）

她為了數位音樂平台的主題活動拍攝宣傳片，剛出道的她，對於網路霸凌的主題最有感觸，也大聲說出了她的Love宣言，「跳舞和音樂就像呼吸一樣不能缺少，對其他人來說最重要的事可能是學業、朋友，但為了站上舞台，願意付出很多時間練習，因為是自己最愛做的事情！」

MyMusic推出雙M的全新LOGO，代表著音樂愛好者的耳朵，更配合音樂態度推出主題活動Love,don't hate，以3支別出心裁的影片及主題歌單，透過音樂影像傳遞表現出在愛情、友情與自我的愛。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說… 小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說…
2017/10/20 11:04
不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」 不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」
2017/10/20 14:17
防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機 防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機
2017/10/20 13:36
愛心奶PK明日花 三上悠亞最新辣照外流 愛心奶PK明日花 三上悠亞最新辣照外流
2017/10/20 11:45
「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞 「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞
2017/10/20 12:24
女兒得血癌 貼心一句話暖哭名嘴 女兒得血癌 貼心一句話暖哭名嘴
2017/10/20 09:46
最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」 最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」
2017/10/20 14:27
驚！隋棠、溫昇豪「分手」8年後又再一起做這件事！ 驚！隋棠、溫昇豪「分手」8年後又再一起做這件事！
2017/10/20 09:53
美魔女不倫戀被小王出賣 還遭32年來最大羞辱 美魔女不倫戀被小王出賣 還遭32年來最大羞辱
2017/10/20 10:16
（影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分 （影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分
2017/10/20 11:43
台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機 台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機
2017/10/20 13:38
（影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」 （影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」
2017/10/20 14:58
產女後首曬照 方媛激瘦模樣曝光！ 產女後首曬照 方媛激瘦模樣曝光！
2017/10/20 14:44
驚！三立爆發歷年最大弊案 前執副莊文信遭控詐欺 驚！三立爆發歷年最大弊案 前執副莊文信遭控詐欺
2017/10/20 18:42
鬼才導演早知淫魔好友罪行 卻選擇視而不見 鬼才導演早知淫魔好友罪行 卻選擇視而不見
2017/10/20 12:34
「嫩版黑魔女」撞臉裘莉 小布看上點名當主角 「嫩版黑魔女」撞臉裘莉 小布看上點名當主角
2017/10/20 11:14
聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ 聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ
2017/10/20 15:26
小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛 小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛
2017/10/20 16:14
作弊引爆拒看《六弄》 歐陽妮妮坦承打擊最深 作弊引爆拒看《六弄》 歐陽妮妮坦承打擊最深
2017/10/20 10:00
吳宗憲女兒捲是非 名嘴氣pupu：傷我女兒拚老命！ 吳宗憲女兒捲是非 名嘴氣pupu：傷我女兒拚老命！
2017/10/20 15:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.