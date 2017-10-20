不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」
2017/10/20 14:17
江宏傑（左）與福原愛相當恩愛。（翻攝自福原愛微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本桌球女將福原愛與台灣桌球健兒江宏傑於2016年步入禮堂，夫妻倆恩愛的感情羨煞旁人，而福原愛也在本月13日產一女，福原愛今日在微博透露，她的公婆也給予她滿滿的疼愛。
福原愛向公婆道岀感謝。（翻攝自福原愛微博）福原愛日前歷經4天的陣痛，終於生下愛女，讓夫妻倆都相當感動，而在她生產的過程中，除了老公在身邊守候，公婆也給予她莫大的溫暖，她今日在微博PO出婆婆的照片，嘴甜的說「我的超美的婆婆」，並大讚她「年輕又可愛」，也透露在她懷孕時，婆婆到家中幫她做家事，而在她生產時，婆婆也一直在身旁握著她的手，至於公公也是一起待產，並不停鼓勵她，讓福原愛感動的說：「江家真的好溫暖，我能做為你們的媳婦好幸福哦。」與公婆之間的好感情顯而易見。
江宏傑的媽媽相當有氣質。（翻攝自福原愛微博）而江媽媽的容貌也讓粉絲相當吃驚，只見她留著一頭長髮，看起來相當有氣質，也會利用照相軟體的特效拍照，展現出俏皮的一面，粉絲們大呼「媽媽那麼美，難怪生出江宏傑那麼帥的男人」，福原愛也認同的回覆「媽媽超會生，哥哥姐姐也是美美帥帥哦」。
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