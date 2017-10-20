限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」

2017/10/20 14:17

江宏傑（左）與福原愛相當恩愛。（翻攝自福原愛微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕日本桌球女將福原愛與台灣桌球健兒江宏傑於2016年步入禮堂，夫妻倆恩愛的感情羨煞旁人，而福原愛也在本月13日產一女，福原愛今日在微博透露，她的公婆也給予她滿滿的疼愛。

福原愛向公婆道岀感謝。（翻攝自福原愛微博）福原愛日前歷經4天的陣痛，終於生下愛女，讓夫妻倆都相當感動，而在她生產的過程中，除了老公在身邊守候，公婆也給予她莫大的溫暖，她今日在微博PO出婆婆的照片，嘴甜的說「我的超美的婆婆」，並大讚她「年輕又可愛」，也透露在她懷孕時，婆婆到家中幫她做家事，而在她生產時，婆婆也一直在身旁握著她的手，至於公公也是一起待產，並不停鼓勵她，讓福原愛感動的說：「江家真的好溫暖，我能做為你們的媳婦好幸福哦。」與公婆之間的好感情顯而易見。

江宏傑的媽媽相當有氣質。（翻攝自福原愛微博）而江媽媽的容貌也讓粉絲相當吃驚，只見她留著一頭長髮，看起來相當有氣質，也會利用照相軟體的特效拍照，展現出俏皮的一面，粉絲們大呼「媽媽那麼美，難怪生出江宏傑那麼帥的男人」，福原愛也認同的回覆「媽媽超會生，哥哥姐姐也是美美帥帥哦」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說… 小Angelababy全裸墜樓身亡 經紀人發聲明說…
2017/10/20 11:04
不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」 不只江宏傑疼她！福原愛告白公婆「做你們的媳婦好幸福」
2017/10/20 14:17
防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機 防彈機場時尚搶先看！V剪刀手燦笑搭機
2017/10/20 13:36
愛心奶PK明日花 三上悠亞最新辣照外流 愛心奶PK明日花 三上悠亞最新辣照外流
2017/10/20 11:45
「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞 「吳宗憲被罵不意外」 他挺NANA不是炒新聞
2017/10/20 12:24
女兒得血癌 貼心一句話暖哭名嘴 女兒得血癌 貼心一句話暖哭名嘴
2017/10/20 09:46
最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」 最正校花遭變態侵犯 反應竟是「粗粗的」
2017/10/20 14:27
驚！隋棠、溫昇豪「分手」8年後又再一起做這件事！ 驚！隋棠、溫昇豪「分手」8年後又再一起做這件事！
2017/10/20 09:53
美魔女不倫戀被小王出賣 還遭32年來最大羞辱 美魔女不倫戀被小王出賣 還遭32年來最大羞辱
2017/10/20 10:16
（影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分 （影音）《雷神3》登頂漫威宇宙！爛番茄開出超高評分
2017/10/20 11:43
台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機 台大校園潑溶液1死3傷 兇嫌po這首歌疑洩殺機
2017/10/20 13:38
（影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」 （影音）隋棠說好合體卻放鳥 溫昇豪「心像開山刀在割」
2017/10/20 14:58
產女後首曬照 方媛激瘦模樣曝光！ 產女後首曬照 方媛激瘦模樣曝光！
2017/10/20 14:44
驚！三立爆發歷年最大弊案 前執副莊文信遭控詐欺 驚！三立爆發歷年最大弊案 前執副莊文信遭控詐欺
2017/10/20 18:42
鬼才導演早知淫魔好友罪行 卻選擇視而不見 鬼才導演早知淫魔好友罪行 卻選擇視而不見
2017/10/20 12:34
「嫩版黑魔女」撞臉裘莉 小布看上點名當主角 「嫩版黑魔女」撞臉裘莉 小布看上點名當主角
2017/10/20 11:14
聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ 聞台大潑酸案 E奶主播：愛情EQ趕不上IQ
2017/10/20 15:26
小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛 小海綿「見人就笑」萌翻 Angelababy緊抱兒噴母愛
2017/10/20 16:14
作弊引爆拒看《六弄》 歐陽妮妮坦承打擊最深 作弊引爆拒看《六弄》 歐陽妮妮坦承打擊最深
2017/10/20 10:00
吳宗憲女兒捲是非 名嘴氣pupu：傷我女兒拚老命！ 吳宗憲女兒捲是非 名嘴氣pupu：傷我女兒拚老命！
2017/10/20 15:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.