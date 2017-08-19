唐綺陽穿高跟鞋主持行腳節目 竟為「吃」淚崩
唐綺陽為主持的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）〔記者吳志偉／台北報導〕「國師」唐綺陽主持的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》，繼上次出外景到英國後，這回再出發到泰國，自認在行腳節目還算是個菜鳥的她，出發前十分焦慮，擔心自己「不是360度零死角」、「會不會不漂亮」、「穿這樣在鏡頭前顯胖嗎」等，讓工作人員笑指：「現在要以偶像身分出道嗎？開始有偶包了！」
唐綺陽為主持的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）為呈現美美的畫面給觀眾和粉絲，唐綺陽全程堅持穿高跟鞋錄影，甚至走到腳破皮也不吭聲，直到工作人員眼尖發現，才阻止她繼續忍著。她一開始為拍英國的姊妹涯，來回走了4個多小時，爬山爬到妝容全花、腳起水泡，感覺像走到世界盡頭，結果只為空景及講幾句話，不過她當時為自己打氣：「我一個50歲的老女人，做著宥勝才做得到的事情！」
唐綺陽為主持的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆但最後唐綺陽卻在「吃」和「錢」崩潰！她回想團隊在超市採買食物時，製作人一句：「你有沒有把預算放心裡？」讓她一瞬間到達燃點，生氣的原因是一路看著工作人員的辛苦和心酸，卻連吃頓飯都要再三斟酌，直播時更數度氣到哽咽泛淚。
唐綺陽為主持的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）這次出發到泰國，唐綺陽特地拜訪同樣都是網紅的寶拉，接著勇闖知名鬼廟「娜娜廟」，測驗她的敏感體質會不會感應到什麼。《唐綺陽逍遙遊》預計於9月28日亞洲旅遊台首播。唐綺陽為主持的旅遊節目《唐綺陽逍遙遊》到英國出外景。（亞洲旅遊台提供）唐綺陽在直播時，想到辛苦的工作人員吃飯還要再三斟酌，數度氣到哽咽泛淚。（亞洲旅遊台提供）唐綺陽在直播時，想到辛苦的工作人員吃飯還要再三斟酌，數度氣到哽咽泛淚。（亞洲旅遊台提供）