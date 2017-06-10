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（影音）經紀人築人牆護轉院 T.O.P眼神冷戾嚇壞人

2017/06/10 07:10

T.O.P轉院過程被媒體搶拍，多樣的眼神變化也被韓媒形容「真的是演員啊」。（翻攝自TVDaily）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」成員T.O.P，因服用過量鎮定劑於6日昏迷送醫，昏迷第4天終於在昨天轉出首爾梨大木洞醫院加護病房，並在家人的安排下轉院，他離開加護病房時被大批駐守在醫院的媒體爭拍，坐輪椅戴口罩的病容首度曝光，有記者問他：「承認吸大麻嗎？」T.O.P僅低調回應：「對不起」，首次在呼麻後親自開口回應。

T.O.P轉院時一度露出冷戾的眼神。（翻攝自xsportnews）

韓媒報導，院方昨表示T.O.P的家屬以「沒有單人病房」為由，替他辦理出院手續，準備轉往其他醫院繼續接受治療。南韓時間下午1點半時，院方先派出3名工作人員替T.O.P開道，隨後T.O.P坐輪椅穿著病人服戴口罩，面無表情由經紀人從5樓的加護病房推出，其他經紀人則築起人牆嚴護T.O.P，並與搶拍畫面的媒體發生衝突，場面混亂。

T.O.P躺在擔架上被抬進救護車時，以手將口罩拉高。（翻攝自news1）媒體搶拍T.O.P轉院過程，進到救護車的模樣也被曝光。（翻攝自startoday）媒體近距離搶拍T.O.P轉院的行為，被網友指責「太嗜血」。（翻攝自news1）

5日T.O.P被服役的義警隊開除，當時同樣遭媒體圍堵的他全程一語不發，露出「令人猜不透」的詭異笑容，引起熱烈討論；昨他轉院時也一度被媒體拍到眼神冷戾，被韓媒形容為「目光銳利」、「冷戾的眼神」、「危險的眼神」，令網友直呼好可怕，多樣的眼神變化更被韓媒挖苦：「真的是演員啊！」不過，媒體近距離搶拍的行為同樣被網友指責「太嗜血」，粉絲則替T.O.P緩頰，指他可能是被嚇到了。此外，T.O.P所屬的YG娛樂也對於近日T.O.P入院，造成其他病患困擾表達歉意，表示為了預防相同情形再次發生，將不會公開他轉院後的新位置。

5日T.O.P被服役的義警隊開除，曾露出「令人猜不透」的詭異笑容。（翻攝自MBN）

T.O.P轉院影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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