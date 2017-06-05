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金裕貞辭演換成她 《學校2017》公開主演名單

2017/06/05 21:13

韓劇《學校2017》確定由女團「gu9udan」成員金世正（左）和男團「SF9」成員路雲主演。（合成圖，翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓校園電視劇《學校》系列，自1999年播出後捧紅許多新生代藝人，就連趙寅成、河智苑、李鍾碩、金宇彬、金所炫、南柱赫等，都因演出《學校》而走紅。《學校2017》尚未開播就話題十足，今日終於公開演出名單，將由女團「gu9udan」成員金世正和男團「SF9」成員路雲擔綱主演。

金裕貞婉拒演出《學校2017》。（翻攝自news1）

據韓媒報導，原本傳出有望接演《學校2017》女主角的金裕貞，今日宣布辭演女主角，改由金世正接演女主角羅恩好，金世正透過選秀節目《PRODUCE 101》爆紅，個性直爽，活潑不做作的形象，讓製作單位大讚她就像現實版的女主角。而男團「SF9」成員路雲，擁有189公分的高挑身材，先前也曾在網路劇《Click Your Heart》展現精湛演技，花美男形象也讓粉絲相當期待。

李鍾碩（左）和金宇彬（右）演出《學校2013》人氣暴漲。（翻攝自KBS）

而先傳出男主角將由在夯劇《嫉妒的化身》中，飾演孔孝真弟弟的金正賢演出，他演坦言收到劇本，正在積極考慮中，男星韓周完也表示收到出演提案，有望接下老師一角。該劇將在6月中開拍，預計7月播出。

前年推出《Who Are You－學校2015》，捧紅陸性材（左）、金所炫、南柱赫（右）。（翻攝自KBS）

 

 

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