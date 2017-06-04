（影音）粉絲威猛自製佛地魔前傳電影 華納放行確定可上映！

粉絲自製的佛地魔前傳電影《佛地魔：傳人的起源》已經被握有原《哈利波特》系列版權的片商華納兄弟放行，確定將可上映。（翻攝自《佛地魔：傳人的起源》臉書粉絲專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕當粉絲對喜愛的偶像以及事物投入巨大熱忱時，這股力量究竟能強大到什麼程度？除了買專輯、進戲院看電影、送偶像禮物、花錢為偶像宣傳等，現在有《哈利波特》鐵粉就做出更威猛的事情來，他們獨立拍攝了一部講述佛地魔崛起之前故事的前傳電影《佛地魔：傳人的起源》（Voldemort Origins of The Heir），靠著集資網站來募款籌措資金，雖然一度被握有《哈利波特》系列版權的片商華納兄弟以侵犯版權為由要求下架，讓計劃差點流產；不過，經溝通協商後，華納方面已確定放行，將能正式播出，該片最近也推出了首支52秒前導預告，讓影迷們期待不已。

《佛地魔：傳人的起源》中，將講述在佛地魔還是湯姆瑞斗時期的故事。（翻攝自《佛地魔：傳人的起源》臉書粉絲專頁）

這部《佛地魔：傳人的起源》電影，早在2016年就由獨立製片工作室「Tryangle Films」籌劃拍攝，主角是一位名叫葛理莎麥克雷根（Grisha Mac Laggen）的葛來分多家族後代，由於她在調查一樁發生於1943年、赫夫帕夫家族後代花奇葩史密斯（Hepzibah Smith）在家中離奇死亡的謀殺案，意外發現當中蘊藏黑魔法的力量，而還沒成為「佛地魔」的湯姆瑞斗（Tom Riddle）似乎與該案有關，因此故事將會講述在哈利波特出現之前，佛地魔早期的生活與崛起過程。

雖然講述的是佛地魔過去的故事，但電影主角是一位名叫葛理莎麥克雷根的葛來分多家族後代。（翻攝自《佛地魔：傳人的起源》臉書粉絲專頁）

至於為什麼會有這個靈感，製作團隊就表示他們是在重新閱讀J.K.羅琳的《哈利波特》系列小說第6集《哈利波特：混血王子的背叛》時被啟發的，原著小說裡有一段是講述鄧不利多告訴帶著哈利波特一起觀看來自家庭小精靈哈佳的回憶，回憶中就出現了花奇葩在波金與伯克氏店內，向湯姆瑞斗炫耀赫夫帕夫的金杯，以及史萊哲林的小金匣的片段，但之後鄧不利多卻告訴哈利，花奇葩在這段記憶的2天後就慘遭殺害，於是這部自製電影就剛好是從這個點延伸出去的拓展劇情。

赫夫帕夫金杯（左上），以及史萊哲林小金匣（右），其實都曾出現在J.K.羅琳的《哈利波特》系列小說第6集《哈利波特：混血王子的背叛》當中。（翻攝自《佛地魔：傳人的起源》臉書粉絲專頁）

雖然製作團隊野心勃勃，但畢竟在劇中仍使用了《哈利波特》的人物，因此募資計劃在去年7月時，就因握有《哈利波特》系列版權的片商華納兄弟提出抗議而緊急喊卡，那現在為什麼又能放行了呢？主要還是與該片後來採取的播映模式有關，拍攝團隊的導演吉安瑪莉亞佩拉圖（Gianmaria Pezzato）在接受《Polygon》訪問時，就透露：「華納兄弟方面在我們進行集資的階段時，就主動聯絡了我們，後來雙方也進行了私密的協商與討論，我們可以說出來的唯一一件事，就是他們允許我們繼續這部電影的拍攝，但前提必須是以『非營利』的形式才行」，因此他們便決定在拍攝完成後，將透過YouTube平台免費讓大眾觀看。目前拍攝已經在進行當中，這部粉絲自製的《佛地魔：傳人的起源》則預計會在今年底之前正式上映。

在與華納兄弟協商後，拍攝團隊終於因答應要以非營利模式製作而被放行，獲准繼續進行他們的拍片計畫，這部粉絲自製的《佛地魔：傳人的起源》電影預計會在今年底前正式上映。（翻攝自《佛地魔：傳人的起源》臉書粉絲專頁）

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