限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭

2017/06/04 08:48

導演派蒂珍金斯表示《神力女超人》一片因為完全沒有任何刪減鏡頭，因此之後也不會推出所謂的「加長導演版」。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在拍攝電影時，導演們都會先多方面嘗試，提前把更多劇情細節，甚至是不同版本的結局都先拍好留著，到剪接階段才開始去蕪存菁、挑選要留下哪些以及要刪除哪些鏡頭；由於最後遭刪除的片段很有可能會影響整部劇情的發展，因此對影迷來說，在電影上映後，通常也會相當期待DVD發行時所附贈其中的「導演版」影片，像是先前DC的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》原本的上映版本就飽受批評，直到3小時的導演完整版影片推出後，網友們才驚覺這部電影根本沒有想像中那麼差，在推特掀起一股「道歉熱潮」。然而，這個通則並不適用於現在夯到不行的《神力女超人》，雖然同是DC旗下超級英雄電影，但導演派蒂珍金斯已經提前放話該片將不會有所謂的「導演版」，因為原本就沒有任何刪減鏡頭。

去年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》上映後負評連連，直到3小時的導演完整版影片推出後，才稍微翻轉了這個逆勢。（翻攝自《蝙蝠俠對超人：正義曙光》臉書專頁）

《神力女超人》導演派蒂珍金斯最近在接受《Collider》訪問時，就透露：「我們完全沒有剪去這部片中的任何一幕，在電影中也完全沒有對原本劇本所寫的戲幕順序做出更動」，徹底跟隨劇本走向來拍攝，為的就是想讓觀眾在觀影時的情感，能夠隨著劇情發展而被帶起。不過，雖然強調該片完全沒有任何刪減鏡頭，派蒂珍金斯也難過表示：「最讓我感到挫折的是，（在上映前）就有傳言說這部片簡直是『一團亂』，我整個心想：『真的？一團亂？根本應該是相反吧！』」透露他們是很穩紮穩打地在拍攝這部片，果然最後也以威猛票房以及極高的評價來證明自己當初的堅持都是對的。

《神力女超人》導演派蒂珍金斯透露拍攝該片時不僅完全沒有調動任何原本劇本中的戲幕順序，也完全沒有任何刪減鏡頭。（歐新社）

相關新聞

推薦新聞
Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界 Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界
2017/06/04 09:53
《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭 《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭
2017/06/04 08:48
貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」 貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」
2017/06/04 07:39
星二代又出包！男星持毒遭逮 公司火速開除 星二代又出包！男星持毒遭逮 公司火速開除
2017/06/04 07:14
（影音）驚悚！女星馬國玩直播 竟當街被搶劫 （影音）驚悚！女星馬國玩直播 竟當街被搶劫
2017/06/04 07:11
價值觀扭曲？為買名牌包 多1.5倍女大生面試當女優 價值觀扭曲？為買名牌包 多1.5倍女大生面試當女優
2017/06/03 23:32
公司砸錢不手軟 T-ARA治裝費單件就破5萬 公司砸錢不手軟 T-ARA治裝費單件就破5萬
2017/06/03 22:11
「小甜甜」布蘭妮以大法師軟Q法備戰 「小甜甜」布蘭妮以大法師軟Q法備戰
2017/06/03 19:44
曼蒂摩兒尬花邊教主 《深海鯊機》搶當鯊魚女王 曼蒂摩兒尬花邊教主 《深海鯊機》搶當鯊魚女王
2017/06/03 18:37
「長得像鬼」白化症少女不甩批評 立志當名模 「長得像鬼」白化症少女不甩批評 立志當名模
2017/06/03 18:29
哈林昔日緋聞女友秀川字肌 當伴郎「變性 」 帥度破表 哈林昔日緋聞女友秀川字肌 當伴郎「變性 」 帥度破表
2017/06/03 17:45
真正秒殺！Produce 101黃牛票要價… 真正秒殺！Produce 101黃牛票要價…
2017/06/03 17:16
（影音）李晨鄧超力證「摸過孕肚」 baby否認代孕 （影音）李晨鄧超力證「摸過孕肚」 baby否認代孕
2017/06/03 17:07
男神崩壞 昔日「牛仔褲王子」變大叔 男神崩壞 昔日「牛仔褲王子」變大叔
2017/06/03 16:49
《吃吃的愛》穩賠 蔡康永：難不成我要去死嗎？ 《吃吃的愛》穩賠 蔡康永：難不成我要去死嗎？
2017/06/03 15:52
同性戀男星喜獲龍鳳胎成新手爸 打赤膊竟遭兒「吸奶」 同性戀男星喜獲龍鳳胎成新手爸 打赤膊竟遭兒「吸奶」
2017/06/03 15:51
碧昂絲雙胎臨盆在即 「總統級待產陣仗」迎接寶寶到來 碧昂絲雙胎臨盆在即 「總統級待產陣仗」迎接寶寶到來
2017/06/03 14:36
同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」 同T.O.P呼麻韓女被爆「修修臉」還嗆粉絲「跟歐巴們親抱很多次」
2017/06/03 13:32
「朴寶劍丈母娘」露酥胸 46歲逆天身材辣翻 「朴寶劍丈母娘」露酥胸 46歲逆天身材辣翻
2017/06/03 12:57
足球天王C羅又要當爸？C媽打槍：絕不可能 足球天王C羅又要當爸？C媽打槍：絕不可能
2017/06/03 12:56
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.