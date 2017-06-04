《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭

導演派蒂珍金斯表示《神力女超人》一片因為完全沒有任何刪減鏡頭，因此之後也不會推出所謂的「加長導演版」。（翻攝自神力女超人臉書專頁）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在拍攝電影時，導演們都會先多方面嘗試，提前把更多劇情細節，甚至是不同版本的結局都先拍好留著，到剪接階段才開始去蕪存菁、挑選要留下哪些以及要刪除哪些鏡頭；由於最後遭刪除的片段很有可能會影響整部劇情的發展，因此對影迷來說，在電影上映後，通常也會相當期待DVD發行時所附贈其中的「導演版」影片，像是先前DC的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》原本的上映版本就飽受批評，直到3小時的導演完整版影片推出後，網友們才驚覺這部電影根本沒有想像中那麼差，在推特掀起一股「道歉熱潮」。然而，這個通則並不適用於現在夯到不行的《神力女超人》，雖然同是DC旗下超級英雄電影，但導演派蒂珍金斯已經提前放話該片將不會有所謂的「導演版」，因為原本就沒有任何刪減鏡頭。

去年《蝙蝠俠對超人：正義曙光》上映後負評連連，直到3小時的導演完整版影片推出後，才稍微翻轉了這個逆勢。（翻攝自《蝙蝠俠對超人：正義曙光》臉書專頁）

《神力女超人》導演派蒂珍金斯最近在接受《Collider》訪問時，就透露：「我們完全沒有剪去這部片中的任何一幕，在電影中也完全沒有對原本劇本所寫的戲幕順序做出更動」，徹底跟隨劇本走向來拍攝，為的就是想讓觀眾在觀影時的情感，能夠隨著劇情發展而被帶起。不過，雖然強調該片完全沒有任何刪減鏡頭，派蒂珍金斯也難過表示：「最讓我感到挫折的是，（在上映前）就有傳言說這部片簡直是『一團亂』，我整個心想：『真的？一團亂？根本應該是相反吧！』」透露他們是很穩紮穩打地在拍攝這部片，果然最後也以威猛票房以及極高的評價來證明自己當初的堅持都是對的。

《神力女超人》導演派蒂珍金斯透露拍攝該片時不僅完全沒有調動任何原本劇本中的戲幕順序，也完全沒有任何刪減鏡頭。（歐新社）