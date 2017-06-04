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《神力女超人》拯救DC宇宙 北美首日撈金11億

2017/06/04 07:04

《神力女超人》在全球上映後，叫好又叫座。（華納提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕DC超級英雄新片《神力女超人》端午節當天搶先在台上映，首日全台開出4000萬元的票房佳績，口碑更獲一致好評。根據外媒報導，該片2日在北美正式上映後，連同前一晚特映場1100萬美金（台幣3.3億）票房，上映首日一共吸金3880萬美金（約台幣11.6億元），替「DC擴充宇宙」注入一劑強心針。

外媒目前都預測《神力女超人》首周周末票房將會衝破1億美金（約台幣30億元），與《星際異攻隊2》和《美女與野獸》並列2017年首週票房王者，而該片導演派蒂珍金斯也有望創下女導演首週最高票房的新紀錄。

《神力女超人》敘述戴安娜在成為「神力女超人」之前，是一名從小被訓練為英勇戰士的亞馬遜公主，自幼生長在與世隔絕的天堂小島。直到一名墜機在天堂島附近海域的飛行軍官告訴她，外面的世界正經歷全球性的大規模武力衝突，讓深信自己有能力阻止戰爭的戴安娜毅然離開家園，在大戰中，她將發現自己真正的力量，和與生俱來的天命。電影全台熱映中。

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