李易遊戲玩到脫褲！花花懼高腿軟妝哭花

李易在《綜藝3國智》玩遊戲褲子都掉了。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕李易玩遊戲玩到脫褲了！他在台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》闖關，套著麻布袋匍匐前進，因為摩擦力大導致褲子整件被褪到腳邊，不顧眾人提醒「褲子掉了」也要力拼第一個過關提早收工回家。

李易在《綜藝3國智》玩遊戲褲子都掉了。（台視提供）

《綜藝3國智》明（6/3）將推出精彩刺激的「玩命列車」單元，並祭出自由落體、雲霄飛車、摸蛇等恐怖刺激的手段，懲罰未過關的「魯蛇」。李易最後雖然順利抵達終點過關，卻被發現心愛的褲子磨破、雙膝也掛彩，他發出哀嚎：「膝蓋磨破了啦！」大家忍不住虧他：「你真的很想回家耶！」

節目中一連串驚險的遊戲關卡，讓納豆不禁大喊：「這節目第一季贏的還有獎品，現在懲罰手段怎麼這麼多啊！」關主大根也妙回：「我們節目一項是賞罰分明，『賞』都在第一季。」瑪麗聽聞開玩笑說：「這個節目其實應該叫做『回來就好』」。

「花花」張雲嘉在《綜藝3國智》被嚇到癱坐在高台。（台視提供）

模特兒「花花」張雲嘉天生懼高，卻不幸第一關就慘遭懲罰，錄影當天從第一關便開始腿軟，還不斷歇斯底里大喊：「我想上廁所了啦！」所幸經紀人及時出手跟ㄚ頭買了「免懲罰」道具卡，才讓他逃過一劫。只見花花癱坐在高台上，哭到整張臉妝都花掉，還不斷念念有詞：「好可怕！」模樣令人心疼。