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「闇黑宇宙」撞名鬧雙胞？華納兄弟考慮提告環球

2017/06/02 15:01

湯姆克魯斯（後排左二）、羅素克洛（後排最左）、蘇菲亞波提拉（後排最右）、哈維爾巴登（前）、強尼戴普（後排右二）等人都是環球影業「闇黑宇宙」的固定班底。（翻攝自Dark Universe臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕近年來，能推出「系列作」的電影就被好萊塢認為是能賺錢的好電影題材，像是漫威與DC就靠著各自的「MCU」與「DCEU」超級英雄系列電影，締造不少威猛票房紀錄，海撈不少銀子，讓之後其他片商見其有利可圖後，也決定跟進，繼傳奇影業的要發展哥吉拉、金剛等角色的「怪獸宇宙」後，環球影業也決定啟動專屬的「闇黑宇宙」（Dark Universe），包含過去《木乃伊》、《科學怪人》、《科學怪人的新娘》、《狼人》、《隱形人》等電影角色都有望被重啟拍攝外，更以「阿湯哥」湯姆克魯斯的重啟版《神鬼傳奇》來為「闇黑宇宙」打頭陣，雖令影迷期待不已，但此電影世界觀都還沒真正成型，可能就得先面臨官司問題。

除了演員群合照外，「闇黑宇宙」的LOGO也一起被正式公開。（翻攝自Dark Universe臉書）

隨著阿湯哥主演的重啟版《神鬼傳奇》即將上映，環球影業也於上月23日正式創建了「闇黑宇宙」的官方臉書粉絲團，除了秀出闇黑宇宙LOGO外，也釋出包含「變身怪醫」羅素克洛、「木乃伊」蘇菲亞波提拉、湯姆克魯斯、「科學怪人」哈維爾巴登，與「隱形人」強尼戴普等闇黑宇宙演員群首張重要合照，掀起熱烈討論。不料，「闇黑宇宙」這個名字卻意外與華納兄弟影業醞釀多年的DC《黑暗正義聯盟》改編電影《闇黑宇宙》出現撞名鬧雙胞的大問題，根據《The Hollywood Reporter》報導，華納方面正在考慮走法律途徑對環球提告，讓環球方面不僅可能吃上官司，甚至有可能得將這個宇宙觀重新更名的尷尬窘況。

華納兄弟影業早就準備推出DC《黑暗正義聯盟》改編電影《闇黑宇宙》，結果現在片名卻與環球影業「闇黑宇宙」撞名，讓他們考慮提告來維護自身權益。（翻攝自IGN）

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